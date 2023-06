High Point: Hunter Lawrence (Honda) weiter vorn

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence den vierten Lauf der US Nationals in High Point. Der Tabellen-Zweite, Justin Cooper (Yamaha), stürzte im Zeittraining und musste ins Krankenhaus.

4. Lauf der US Nationals in High Point: Nach anhaltenden Regenfällen am Donnerstag und Freitag präsentierte sich die Strecke in aufgeweichtem Zustand. Der Boden war tief ausgefahren und durch den Regen weich. Justin Cooper (Yamaha), der als Tabellen-Zweiter nach Mt. Morris anreiste, flog im Zeittraining heftig ab und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus abtransportiert werden. Cooper konnte zu den Wertungsläufen nicht antreten. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Als der erste Wertungslauf gestartet wurde, zeigte sich endlich die Sonne, aber die Strecke war noch immer extrem tief. RJ Hampshire zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an. Jo Shimoda verursachte einen Massencrash, in den auch Hunter Lawrence verwickelt wurde. Haiden Deegan konnte einen Fehler Hampshires nutzen und die Führung übernehmen, doch Hampshire behielt den Anschluss, setzte sich in der letzten Runde durch und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor Deegan und Hunter Lawrence. Tabellenführer Lawrence musste sich nach seinen Problemen am Start von P11 aus nach vorne kämpfen und beendete den ersten Lauf auf P3.

Levi Kitchen (Yamaha) zog den Holeshot zum 2. Wertungslauf. Hampshire, Deegan und Swoll stürzten in der zweiten Kurve. Chance Hymas übernahm die frühe Führung während Lawrence auf P7 aus der ersten Runde kam. Der Australier kämpfte sich innerhalb von 7 Runden an die Spitze. MX2 Weltmeister Tom Vialle startete auf P4 ins Rennen, platzierte im zweiten Lauf einige gekonnte Überholmanöver und beendete das Rennen auf Rang 2 hinter Lawrence.

Nach dem Rennen gab es einige Punktekorrekturen: Sieger Lawrence wurden im zweiten Lauf 7 Punkte abgezogen. Einzelheiten über die Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Hunter Lawrence führt die 250er US-Meisterschaften nach 4 Events weiterhin an. Er konnte seinen Vorsprung gegenüber Deegan in High Point auf 28 Punkte ausbauen.

Ergebnis US Nationals High Point, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-7

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-6

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 7-3

5. Tom Vialle (F), KTM, 11-2

6. Chance Hymas (Honda), 8-5

7. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 5-8

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 4-11

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 12-4

10. Maximus Vohland (USA), KTM, 6-12

...

DNS: Justin Cooper (USA), Yamaha

DNS: Guillem Farres (E), Yamaha,

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 4:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 175

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 147, (-28)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 133, (-42)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 129, (-46)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 121, (-54)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 115, (-60)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 107, (-68)

8. Tom Vialle (F), KTM, 100, (-75)

9. Chance Hymas (Honda), 92, (-83)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 92, (-83)