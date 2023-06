Vorschau US Nationals High Point mit Ken Roczen

In High Point findet die vierte Runde der US Nationals statt

Der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen wird am kommenden Wochenende am vierten Lauf der US Nationals in High Point antreten und den australischen Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) herausfordern.

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in High Point (Mt. Morris/Pennsylvania) in ihre vierte Runde. Die Wetterprognosen sagen Temperaturen von 26 Grad bei leichter Bewölkung voraus. Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen, der sich in diesem Jahr auf die Supercross-WM vorbereitet, wird an diesem Rennen teilnehmen.

Die 450er Klasse wurde in dieser Saison vom australischen 450er-Rookie Jett Lawrence (Honda) dominiert, der sämtliche Rennen der Saison gewonnen hat und die Meisterschaften mit der Idealpunktzahl von 150 Punkten anführt. Sein Teamkollege Chase Sexton (Honda) ist wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Wann Sexton ins Renngeschehen zurückkehren kann, ist weiterhin ungewiss.

Meisterschaftsstand nach Runde 3:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 150

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 116, (-34)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 112, (-38)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 109, (-41)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 98, (-52)

6. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 67, (-83)

7. Fredrik Noren (S), Suzuki, 63, (-87)

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 62, (-88)

9. Derek Drake (USA), Suzuki, 58, (-92)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 56, (-94)

11. José Butron (E), GASGAS, 49, (-101)

12. Jerry Robin (USA), Yamaha, 49, (-101)

13. Chase Sexton (USA), Honda, 44, (-106)

In der 250er Klasse führt Jetts älterer Bruder Hunter Lawrence. Der Australier hat mit Justin Cooper (Yamaha), Haiden Deegan (Yamaha), Jo Shimoda (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna) starke Konkurrenz.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle verletzte sich im ersten Lauf von Thunder Valley am Handgelenk. Ob der Franzose in High Point starten kann, ist derzeit noch ungewiss. Er will es in jedem Falle probieren. Mit einem Armbruch ausgefallen ist der Spanier Guillem Farres (Yamaha).

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 3:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 137

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 121, (-16)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 110, (-27)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 95, (-42)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 94, (-43)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 88, (-49)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 83, (-54)

8. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-69)

9. Chance Hymas (Honda), 63, (-74)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 63, (-74)

11. Jordon Smith (USA), Yamaha, 58, (-79)

12. Guillem Farres (E), Yamaha, 57, (-80)

So können die Rennen der US Nationals in High Point verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Motocross High Point*)

Samstag, 17.06.2023

16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:00 – 250ccm, Lauf 2

22:00 – 450ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr