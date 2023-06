Entschieden: Roczen (Suzuki) startet in High Point

Am Wochenende wird HEP Suzuki Pilot Ken Roczen den vierten Lauf der US Pro Motocross Championships bestreiten. Dieser Exkurs ist für den Deutschen eher eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen.

Was sich im Laufe der Woche bereits abzeichnete, ist nun zur Gewissheit geworden: Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen wird am kommenden Wochenende in High Point am 4. Lauf der US-Motocross-Meisterschaften teilnehmen. Der Thüringer hatte Anfang der Woche eine Umfrage über die sozialen Medien gestartet, ob er einen Exkurs in die US Nationals unternehmen soll oder nicht. Seine Follower votierten erwartungsgemäß für ein klares Ja.

Für Roczen wird dieser Ausflug ins Freie ein reiner Trainings-Exkurs, denn sein Fokus liegt klar auf der Supercross-WM (WSX), die am 1. Juli in Birmingham beginnt. Roczen geht in der WSX als Titelverteidiger an den Start.

Die US Nationals sind in diesem Jahr durch zahlreiche Verletzungen geprägt. 450er Rookie Jett Lawrence (Honda) hatte bisher keine wirkliche Konkurrenz und hat bis jetzt keinen einzigen Punkt abgeben müssen. Der Australier führt nach 3 Veranstaltungen mit der Idealpunktzahl von 150 Zählern. Roczen wird die momentan etwas schwächelnde 450er US-Szene also deutlich bereichern.