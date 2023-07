Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt in RedBud

Mit einem 2-3-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan den 5. Lauf der US Nationals in Red Bud. Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) musste den zweiten Lauf nach einem heftigen Startcrash aufgeben.

5. Lauf der US Nationals in Red Bud: Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) zog den Holeshot zum ersten Lauf und gewann das Rennen am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages mit einem Start-Ziel Sieg. Während sich Lawrence und Haiden Deegan (Yamaha) an der Spitze recht schnell absetzen konnten, kämpften Tom Vialle (KTM) und Ryder DiFrancesco dahinter um P3. DiFrancesco fuhr Kampflinie und kreuzte die Linie während des Sprungs, so dass beide Fahrer heftig abflogen. Vialle konnte danach auf P9 Schadensbegrenzung betreiben, DiFrancesco fiel auf P20 zurück.

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es zu einem heftigen Massencrash, in den auch Hunter Lawrence verwickelt wurde. Hunter hatte sich im Schulterbereich verletzt und musste das Rennen aufgeben. Erste Untersuchungen im Medical Center ergaben zum Glück keine Brüche oder andere schwerwiegende Verletzungen, aber schwere Prellungen an Schulter, Ellenbogen und Rippen.

Haiden Deegan gewann den Holeshot zum zweiten Lauf, doch sein Teamkollege Levi Kitchen übernahm noch in der ersten Runde die Führung und gewann diesen Lauf. Deegan brach auf P2 liegend am Ende etwas ein und wurde vom gut aufgelegten Franzosen Tom Vialle (KTM) überholt. Das 2-3-Ergebnis genügte Deegan aber trotzdem zum Tagessieg.

In der Tabelle konnte Hunter Lawrence trotz seines Ausfalls im zweiten Lauf seine Spitzenposition verteidigen.

Ergebnis US Nationals RedBud, 250:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-3

2. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 7-1

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-4

4. Tom Vialle (F), KTM, 9-2

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-7

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 6-6

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 8-5

8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 5-10

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-40

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 10-9

...

DNS: Chance Hymas (Honda), 8-5

DNS: Guillem Farres (E), Yamaha,

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 5:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 200

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 189, (-11)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 167, (-33)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 158, (-42)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 154, (-46)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 152, (-48)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 137, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 134, (-66)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 106, (-94)

10. Chance Hymas (Honda), 92, (-108)