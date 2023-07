Angeschlagen: Cooper Webb (KTM) nicht am Start

Mit Red Bull KTM Werksfahrer fehlt an diesem Wochenende in RedBud ein weiterer Spitzenpilot. Webb hat sich Anfang der Woche im Training verletzt und kann nicht starten. Jason Anderson (Kawasaki) kehrt zurück.

Das Fahrerfeld der US Nationals ist in diesem Jahr ohnehin schon stark dezimiert. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Eli Tomac, Justin Barcia, Jason Anderson, Christian Craig und Malcolm Stewart fällt nun auch Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb aus, der Anfang der Woche im Training stürzte und deshalb nicht zum 5. Lauf der US Nationals in RedBud antreten kann.

Andere Piloten wie Ken Roczen, Joey Savatgy, Colt Nichols oder Vince Friese sind bei den US Nationals nicht dabei, weil sie an der FIM Supercross-Meisterschaft teilnehmen, die heute in Birmingham beginnt.

Immerhin gibt es bei den zahlreichen Ausfällen auch eine positive Nachricht: Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson kehrt in RedBud in den Wettkampf zurück.