Millionen-Preisgelder für die US-Playoffs

Im September werden die drei Playoff-Runden der US Supermotocross-Meisterschaften ausgetragen. Die Teilnehmer werden mit außergewöhnlich hohen Preisgeldern gelockt.

Die US Supermotocross-Meisterschaften, die sich selbst als SMX-Weltmeisterschaften definieren, stehen in Konkurrenz zur FIM Supercross-WM, die 2022 erstmals als Pilotsaison ausgetragen wurde. Die SMX-WM 2023 beginnt am 1. Juli in Birmingham. Beide Serien locken mit hohen Preisgeldern.

In den USA wurden die Supercross-Meisterschaften und die Motocross-Meisterschaften zur SMX-Meisterschaft zusammengefasst. Hier geht es aber nicht allein um das Sammeln von Punkten über das gesamte Jahr, sondern die Entscheidungen fallen erst in den Playoff-Runden. Die Top-20 der kombinierten Meisterschaften (Supercross und Motocross) qualifizieren sich für die drei Playoff-Runden, in denen insgesamt 10 Mio. US$ an Preisgeldern ausgeschüttet werden.

Der Champion der 450er Meisterschaft erhält ein Preisgeld von 1 Mio. US$, der Zweite erhält 500.000 US$. Für Rang 22 werden noch 25.000 US$ ausgezahlt. Für P8 werden immerhin noch 100.000 US$ ausgeschüttet.

Der Sieger der 250er Klasse erhält 500.000 US$, für P2 wird die Hälfte ausgezahlt und für Rang 3 werden 150.000 US$ ausgeschüttet. P22 der 250er Klasse erhält 2.000,- US$.

Fahrer wie Dylan Ferrandis oder Jo Shimoda, die während der Supercross-Saison verletzt waren, können ihren Rückstand in den Motocross-Meisterschaften wieder wettmachen, um sich für die Teilnahme an den Playoff-Runden zu qualifizieren.

Jett Lawrence, der die 250er Supercross-Westküstenmeisterschaft gewann und danach in die 450er Klasse der US Nationals wechselte, ist in beiden Klassen für die Playoffs qualifiziert, weil er in beiden Klassen siegreich war. Es wird erwartet, dass Jett bei den Playoffs in der 450er Klasse antritt.

Wer die kombinierten Meisterschaften (Supercross plus Motocross) auf den Rängen 21 bis 30 beendet, kann sich über die Last Chance Qualifyer für die Playoffs qualifizieren. Jeder Sieger eines Supercross- oder Motocross-Events ist automatisch für die Playoffs qualifiziert. Diese Regelung betrifft insbesondere Ken Roczen, der das Supercross von Indianapolis gewonnen hat und damit in jedem Falle für die Playoff-Runden qualifiziert ist.

Da sich der Deutsche aber für die SMX-WM entschieden hat, ist dies wohl eher ein theoretisches Szenario. Die Terminsituation würde ihm sogar eine Teilnahme an beiden Meisterschaften erlauben. Fraglich ist, ob ihm sein Vertrag mit WSX Serienpromoter SX Global eine solche Teilnahme an den Playoff-Runden ermöglicht. Der Deutsche hat sich bislang zum Thema nicht geäußert. Er sagte, dass er eventuell noch an weiteren Runden der US Nationals teilnehmen wird.

Der 5. Lauf der US Nationals findet am 1. Juli in RedBud statt. Am gleichen Tag beginnen die WSX Supercross-Meisterschaften in Birmingham. Ken Roczen tritt in Birmingham als Titelverteidiger an.

Termine der SMX Playoffs 2023:

09.09. - Charlotte Motor Speedway

16.09. - Chicagoland Speedway

23.09. - Los Angeles Memorial Coliseum

Termine der WSX Supercross WM 2023:

01. 07. - British GP, Birmingham, Villa Park,

22. 07. - French GP, Lyon , Stadium Lyon-Décines Groupama

30. 09. - Singapur GP, National Stadium

14. 10 – Deutschland GP, Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

28. 10 – Kanada GP, Vancouver , BC Place

24.-25.11. - Australian GP, Melbourne, Marvel Stadium