Haiden Deegan (Yamaha): Sieg und Schulabschluss

US-Rookie Haiden Deegan sorgt auch in der Outdoor-Saison für neue Meilensteine. Nebenbei darf sich der Yamaha-Pilot über seinen Schulabschluss freuen.

Haiden Deegan hat bereits in seiner ersten vollen Supercross-Saison als Profi einige Meilensteine gesetzt und konnte sogar ein Rennen gewinnen. Dieses Kunststück gelang dem 17-jährigen Yamaha-Werksfahrer auch beim Outdoor-Event in Hangtown.

In Hangtown gewann Deegan den ersten Lauf und wurde nach P4 im zweiten Rennen in der Tageswertung Dritter. «Es ist verrückt, wenn ich daran denke, dass ich vor eineinhalb Jahren noch bei den Super-Minis gefahren bin. Jetzt holen wir Podiumsplätze in der Pro-Serie. Es ist immer noch irgendwie alles ziemlich verrückt!»

Deegan belegt aktuell mit 28 Punkten Rückstand hinter Hunter Lawrence (Honda) Rang 2 in der hart umkämpften Lites-Klasse. Bei schwierigen Verhältnissen und teils tiefem Boden in Highpoint war ‹Dangerboy› Deegan zuletzt mit den Einzelergebnissen 2 und 6 in der Tageswertung als Dritter ein weiteres Mal auf dem Podium.

Im ersten Rennen von Highpoint führte Deegan nach mehreren Fehlern von RJ Hampshire (Husqvarna) bis zur letzten Runde, ehe sich Hampshire doch noch durchsetzen konnte. In Lauf 2 wurde Deegan am Start in eine Kollision verwickelt: «Es war verrücktes Racing. Ich bin am Start gestürzt und bin überrollt worden. Danach dachte ich, entweder stürze ich oder ich fahre auf das Podium. Ich habe alles gegeben und es hat sich bezahlt gemacht.»

Der Sohn von Ex-Crosser und Freestyler-Ikone Brian Deegan durfte sich zuletzt auch noch über seinen Schulabschluss freuen. Die Familie Deegan – Haiden hat noch zwei Geschwister – hat zuletzt alles auf die Karriere von ‹Dangerboy› ausgerichtet und ist von Florida nach Kalifornien gezogen. Dazu wurde auch das luxuriöse Familienanwesen mit Trainingsranch und sämtlichen Annehmlichkeiten wie Trainingspisten und riesigen Workshop-Hallen um einen Millionenbetrag zum Kauf ausgeschrieben.

Ergebnis US Nationals High Point, 250:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-7

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1 (nach Abzug von 7 Punkten)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-6

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 7-3

5. Tom Vialle (F), KTM, 11-2

6. Chance Hymas (Honda), 8-5

7. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 5-8

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 4-11

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 12-4

10. Maximus Vohland (USA), KTM, 6-12

...

DNS: Justin Cooper (USA), Yamaha

DNS: Guillem Farres (E), Yamaha,

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 4:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 175

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 147, (-28)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 133, (-42)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 129, (-46)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 121, (-54)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 115, (-60)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 107, (-68)

8. Tom Vialle (F), KTM, 100, (-75)

9. Chance Hymas (Honda), 92, (-83)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Honda, 92, (-83)