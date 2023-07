Hunter Lawrence (HRC) siegt und ist Tabellenführer

Hunter Lawrence gewann in Millville

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Hunter Lawrence (Honda) den 7. Lauf der US Nationals in Spring Creek. Bis zur letzten Runde schien er einem Doppelsieg entgegenzufahren, doch ein Sturz warf ihn in der letzten Runde zurück.

7. Lauf der US Nationals in Millville (Minnesota): Der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda zog den Holeshot zum ersten Lauf und führte das Rennen 30 Minuten lang an. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hatte keinen guten Start und musste sich nach vorn kämpfen.

Der als Tabellenführer angereiste Haiden Deegan (Yamaha) rangierte zunächst auf Platz 2, verlor aber an der Steilauffahrt zu Mount Martin viel Schwung, kam von der Strecke ab und musste Hunter Lawrence passieren lassen. In den letzten beiden Runden kam Lawrence in Schlagdistanz zu Leader Shimoda, zog ein riskantes Überholmanöver durch und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,2 Sekunden vor Shimoda, RJ Hampshire, Cooper und Deegan.

Nach der Besichtigungsrunde zum zweiten Lauf ließ Lawrence kurz vor dem Start noch sein Hinterrad wechseln und setzte auf einen Schaufelreifen. Damit fing er den ebenfalls gut gestarteten Levi Kitchen noch kurz vor der Holeshot-Linie ab und übernahm die Führung, während Tabellenführer Deegan im Gedränge der ersten Kurve hängenblieb und nur auf P13 aus der ersten Runde kam.

Lawrence setzte sich umgehend ab und sah wie der sichere Sieger aus, doch kurz vor Ablauf der 30 Minuten Renndistanz, wickelte er sich ein Stück Streckenbegrenzungsband um das Hinterrad, so dass seine Hinterradbremse offenbar überhitzte. In der letzten Runde beging der Australier dann tatsächlich noch einen Fehler und stürzte. Justin Cooper (Yamaha) erbte kampflos die Führungsposition. Cooper selbst wunderte sich über die plötzliche Wendung kurz vor der Ziellinie. Der Yamaha-Werksfahrer gewann mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor Lawrence und Shimoda. Deegan mühte sich, erreichte am Ende aber nur Rang 8.

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Hunter Lawrence die Tageswertung und übernahm damit auch wieder die Tabellenführung. Der Australier führt nach 7 von 11 absolvierten Veranstaltungen mit einem Vorsprung von 13 Punkten vor Deegan und RJ Hampshire.

MX2-Weltmeister Tom Vialle, der vor einer Woche in Southwick erstmals in den USA gewinnen konnte, blieb in Millville mit einem 6-5-Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Der Franzose rangiert in der Tabelle weiterhin auf P7 mit einem Rückstand von 50 Punkten. Vialles Red Bull KTM Teamkollege Maximus Vohland hatte mit einem 10-7-Ergebnis ebenfalls keinen guten Tag im Sand von Millville.

Die 8. Runde der US Nationals findet in einer Woche in Washougal statt.

Ergebnis Spring Creek 250 ccm:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-1

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-6

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 7-4

6. Tom Vialle (F), KTM, 6-5

7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 5-8

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 10-7

9. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 11-9

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 8-14

…

20. Jorgen Talviku (EST), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 7:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 260

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 247, (-13)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 240, (-20)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 240, (-20)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 238, (-22)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 214, (-46)

7. Tom Vialle (F), KTM, 210, (-50)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 190, (-70)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 137, (-123)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 130, (-130)