Tom Vialle (KTM) über seinen ersten US-Sieg

Mit einem 1-3-Ergebnis konnte der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle in den USA seinen ersten Laufsieg sowie den ersten Tagessieg feiern. In der Tabelle befindet sich der Franzose in einer guten Position.

Beim 6. Lauf der US Nationals in Southwick/Massachusetts konnte der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (Red Bull KTM) sowohl seinen ersten Laufsieg als auch seinen ersten Tagessieg feiern. Der Franzose kam mit der sandigen Oberfläche und dem festen Untergrund der Strecke sehr gut zurecht. Nach seinem Sieg im ersten Lauf zog er im zweiten Lauf den Holeshot. Rang 3 genügte dem Franzosen am Ende zum Tagessieg.

«Dieser erste Sieg bei den US Nationals bedeutet mir sehr viel», erklärte der zweimalige MX2-Weltmeister. «Ich hatte ein paar harte Rennen, deshalb ist dieser Tagessieg besonders schön. Die Strecken hier in den USA sind für mich eine Herausforderung. Man kann sehen, dass wir große Fortschritte machen und uns für den Rest der Saison in einer guten Ausgangsposition befinden. Die Strecke hier war schön, ganz anders als in Lommel, aber es fühlte sich gut an, wieder im Sand zu fahren. Ich freue mich jetzt auf das nächste Wochenende in Millville.» Der Kurs von Millville gehört ebenfalls zu den vergleichsweise wenigen Sandstrecken in den USA.

In der Tabelle rückte der Franzose zu Saisonhalbzeit auf den 7.Platz vor und hat nach 6 absolvierten Events einen Rückstand von 39 Punkten zur Spitze.

Ergebnis US Nationals Southwick, 250:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-3

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-2

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 6-1

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-4

5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 7-5

6. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-10

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 218

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 213, (-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 205, (-13)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 198, (-20)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 196, (-22)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 182, (-36)

7. Tom Vialle (F), KTM, 179, (-39)