Cooper Webb: Sofortige Trennung von KTM

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Cooper Webb und KTM trennen sich nach 5 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Webb gewann 2019 und 2021 die US-Supercross-Meisterschaften mit KTM.

Cooper Webb verlässt mitten in der Saison und mit sofortiger Wirkung KTM. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass sie die Zusammenarbeit nach nunmehr 5 Jahren im gegenseitigen Einvernehmen beenden. Im offiziellen Statement von KTM bedanken sich beide Seiten für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Webb gewann mit KTM 2019 und 2021 zwei Supercross-Titel und feierte in 52 Rennen 21 Siege im Supercross der 450er Klasse.

Die Trennung kam plötzlich aber dennoch nicht ganz unerwartet. Webb wurde in den USA schon früher mit Triumph in Verbindung gebracht, aber inzwischen deutet alles darauf hin, dass Webb zu Star Racing Yamaha wechseln wird.

Der Zeitpunkt der Trennung mitten in der Saison ist ungewöhnlich. Fakt ist, dass sich Webb bei einem Trainingscrash Anfang letzter Woche verletzt hatte, so dass er in RedBud nicht antreten konnte. «KTM hatte mit Webb eine Vereinbarung für die Supercross-Meisterschaften, aber nach seinem Crash in Nashville haben wir Cooper Webb auch im Motocross-Bereich unterstützt. Wir konnten uns aber nicht genügend auf die Motocross-Saison vorbereiten», heißt es im Statement von KTM.

US-Quellen berichten, dass Webb unzufrieden mit den Fahrwerkskomponenten gewesen sein soll. Weiter wird spekuliert, wann und wo Webb zurückkehren wird. «Wir sehen uns bald in den Rennen», schrieb er per Twitter. Daraus leiten einige Beobachter ab, dass Webb darüber nachdenken könnte, in die Supercross-WM einzusteigen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wohin die Reise von Cooper Webb geht.