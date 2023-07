Tom Vialle (KTM) siegt in Southwick

Mit einem 1-3-Ergebnis holte der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) seinen ersten US-Tagessieg. Hunter Lawrence (Honda) fiel im ersten Lauf mit Motorschaden aus und Haiden Deegan übernahm die Tabellenführung.

6. Lauf der US Nationals in Southwick/Massachusetts: Mit einem 1-3-Ergebnis holte der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle seinen ersten Tagessieg im US-Motocross.

Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper gewann den Holeshot zum ersten Lauf vor Jalek Swoll (Husqvarna) und Tom Vialle (KTM). Vialle kämpfte sich noch in der ersten Runde auf P2 nach vorne. Nach 25 Minuten stürzte Cooper, so dass Tom Vialle die Führung erbte. Der amtierende MX2-Weltmeister brachte P1 über die Ziellinie und holte damit seinen ersten US-Laufsieg.

Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda), der vor einer Woche in RedBud schwer stürzte und ausfiel, hatte keinen guten Start in den ersten Lauf, kämpfte sich aber von P8 auf Rang 4 nach vorne. Zwei Runden vor dem Ziel musste der Australier seine überhitzte und rauchende Honda abstellen. Lawrence wurde zwar noch auf P26 gewertet, doch das brachte ihm keine Punkte ein. Damit übernahm Haiden Deegan (Yamaha), der den ersten Lauf auf P4 beendete, die Tabellenführung.

Tom Vialle gewann den Holeshot zum zweiten Lauf. In diesem Rennen musste er sich mit dem heranstürmenden Japaner Jo Shimoda auseinandersetzen. Shimoda nahm auf den Außenlinien viel Schwung mit und übernahm in Runde 6 die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Shimoda holte seinen ersten Laufsieg der Saison und wurde mit einem 6-1-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Zweiter wurde Justin Cooper mit einem 2-2-Ergebnis. Er ging auch im zweiten Lauf kurz zu Boden.

Vialle wurde in diesem Rennen zunächst von Cooper überholt. Der Franzose musste sich in den letzten Runden gegen die Angriffe von RJ Hampshire wehren. In dieser Phase begann es zu regnen. Vialle konnte seinen dritten Rang bis ins Ziel verteidigen und wurde mit einem 1-3-Ergebnis Tagessieger. In der Tabelle verbesserte sich der Franzose vom P8 auf Rang 7.

Hunter Lawrence hatte erneut keinen guten Start in den zweiten Lauf. Der Australier kämpfte sich auf P8 nach vorne. Haiden Deegan kam nach einem Sturz nur auf Rang 10 ins Ziel, übernahm damit aber trotzdem das Redplate des Tabellenführers. Nach 6 absolvierten Events hat Deegan einen Vorsprung von 5 Punkten gegenüber Lawrence. Der 7. Lauf der US Nationals findet nächste Woche in Spring Creek statt.

Ergebnis US Nationals Southwick, 250:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-3

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-2

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 6-1

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-4

5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 7-5

6. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-10

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-6

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 5-9

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 11-7

10. Caden Braswell (USA), GASGAS, 9-11

...

13. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 26(DNF)-8

...

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

DNS: Guillem Farres (E), Yamaha,

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 218

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 213, (-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 205, (-13)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 198, (-20)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 196, (-22)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 182, (-36)

7. Tom Vialle (F), KTM, 179, (-39)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 165, (-53)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 122, (-96)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 110, (-108)