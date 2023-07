Jett Lawrence (Honda) bleibt weiter ungeschlagen

Mit einem weiteren ungefährdeten Doppelsieg hielt sich der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence auch beim 6. Lauf der US Nationals in Southwick schadlos und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Für die Konkurrenz der 450er Klasse ist und bleibt es in dieser Saison frustrierend: Jett Lawrence kam als Neuling in diese Klasse und dominierte von Anfang an sämtliche Rennen. Auch unter den schwierigen Bedingungen in Southwick (Hitze, Regenschauer, loser Sand) zeigte er seine Klasse und fuhr mit einer tänzerischen Leichtigkeit und Eleganz zu seinem 6. Tagessieg und 12. Laufsieg in Folge.

In beiden Läufen setzte sich Jett schon in der ersten Runde an die Spitze, obwohl er nicht den Holeshot gezogen hatte. Im ersten Lauf setzte er sich gegen seinen Teamkollegen Chase Sexton durch, im zweiten Umlauf war es Dylan Ferrandis (Yamaha), den er gleich nach dem Start an einem Bergab-Doppelsprung überholen konnte. Einmal an der Spitze, spulte der Australier einsam seine Runden ab und gewann das Southwick National überlegen. Damit vergrößerte er seinen Vorsprung in der Tabelle gegenüber Dylan Ferrandis auf 67 Punkte. Der Franzose zeigte erneut eine kämpferisch starke Leistung und beendete den Tag mit zwei dritten Plätzen auf Rang 3 der Tageswertung.

Chase Sexton (Honda) setzte sich im zweiten Lauf clever gegen Ferrandis durch und beendete den Tag in Massachusetts auf Rang 2. Sexton verbesserte sich damit in der Tabelle von P10 auf Rang 7.

Der Schneeberger Dominique Thury (Yamaha) verfehlte bei seinem zweiten 450er Nationals-Rennen in beiden Läufen die Punkteränge. In Southwick starteten neben dem spanischen Dauerstarter José Butron, der den Tag auf Gesamtrang 6 beendete, weitere Europäer aus der WM und aus der ADAC MX Masters Serie. Gert Krestinov kam zweimal auf Rang 12 ins Ziel und auch der Niederländer Lars van Berkel sowie der Schwede Anton Gole holten in Southwick Punkte.

Ergebnis US Nationals Southwick, 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 3-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-4

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 10-5

6. José Butron (E), GASGAS, 9-6

7. Chris Canning (USA), Kawasaki, 8-7

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-8

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 5-10

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 6-14

11. Gert Krestinov (EST), Honda, 12-12

12. Fredrik Noren (S), Suzuki, 15-11

…

16. Lars van Berkel (NL), Honda, 16-15

…

24. Anton Gole (S), Husqvarna, 20-DNS

…

28. Dominique Thury (D), Yamaha, 30-25

...

DNS: Cooper Webb (USA)

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 300

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 233, (-67)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 210, (-90)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 176, (-124)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-153)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 134, (-166)

7. Chase Sexton (USA), Honda, 130, (-170)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 124, (-176)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 118, (-182)

10. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 110, (-190)

…

19. Ken Roczen (D), Suzuki, 36, (-264)

…

27. Lars van Berkel (NL), Honda, 21, (-279)

28. Gert Krestinov (EST), Honda, 18, (-282)

…

42. Dominique Thury (D), Yamaha, 3, (-297)

…

48. Anton Gole (S), Husqvarna, 1, (-299)