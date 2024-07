Der Kamikaze-Crash von Haiden Deegan in Slow Motion

Nach dem Start zum zweiten 250er Rennen in Spring Creek kollidierte der Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) mit dem Zweiten der Meisterschaft, Chance Hymas (Honda). Es kam zu einem heftigen Massencrash.

Dass Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan 'Dangerboy' genannt wird, hat Gründe. Der Startcrash nach dem zweiten Lauf der 250er Klasse in Spring Creek zeigte, dass Ungemach droht, wenn Deegan in der Nähe ist.

Die Zeitlupenaufnahmen des Zwischenfalls von Spring Creek zeigen den genauen Unfallhergang. Chance Hymas (Honda) bog nach dem Start als Führender in die erste Rechtskurve ein, zog aber nach innen auf die Spur von Haiden Deegan. Deegan gab nicht nach, sondern hielt voll dagegen. Hymas rutschte das Vorderrad weg, musste mit dem rechten Bein korrigieren, setzte es am Boden auf, so dass Deegans Vorderrad von Chances Knie komplett ausgehebelt wurde und Deegan in hohem Bogen über den Lenker zu Boden katapultiert wurde.



Hymas und Deegan befanden sich an der Spitze des Feldes. Die nachfolgenden Fahrer hatten keine Chance zu reagieren und krachten voll in die Unfallstelle. Mehrere Fahrer stürzten, einige, darunter auch Mitfavorit Ty Masterpol, wirkten danach angeschlagen. Deegan hatte Glück, dass er am Boden nicht noch von nachfolgenden Fahrern überrollt wurde.



Chance Hymas ging zwar selbst nicht zu Boden, musste aber das Rennen mit Schmerzen im Knie aufgeben und fiel von Tabellenrang 2 auf Platz 4 zurück. Trotz der Härte, die Deegan häufig an den Tag legt, trifft ihn in diesem Falle keine Schuld, sondern es war ein normaler Rennunfall. Deegan hatte bei dem Abflug Glück, dass er unverletzt geblieben ist. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Hymas keine schwere Knieverletzung zugezogen hat.



Der Crash von Spring Creek in Zeitlupe.

US Nationals Spring Creek 250:



1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-4

3. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 9-2

4. Max Anstie (GB), Yamaha, 7-3

5. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 10-6

6. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 12-5

7. Tom Vialle (F), KTM, 2-17

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8-10

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 6-13

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 15-8

..

15. Chance Hymas (USA), Honda, 5-40 (DNF)

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 314 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 263, (-51)

3. Tom Vialle (F), KTM, 260, (-54)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 251, (-63)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 231, (-83)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 214, (-100)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 162, (-152)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 159, (-155)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 149, (-165)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 147, (-167)