Chase Sexton (KTM) in RedBud: Sieg und Red Plate

Mit Siegen in beiden Läufen gewann Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton den 6. Lauf der US Nationals in RedBud und übernahm damit zugleich die Tabellenführung. Hunter Lawrence (Honda) stürzte im ersten Lauf.

6. Lauf der US Nationals am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages bei optimalen äußeren Bedingungen in RedBud (Michigan): Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) lagen nun die Hoffnungen auf Jetts älterem Bruder Hunter, der ja vor dem Rennen die Meisterschaft mit einem knappen Vorsprung von 3 Punkten anführte. Jett war trotz seiner vor wenigen Tagen durchgeführten Daumenoperation in Michigan vor Ort, gab Autogramme und unterstützte seinen Bruder im Titelkampf.

Im ersten Lauf zog Hunter dann auch prompt den Holeshot, führte das Rennen über 14 der insgesamt 16 Runden an, doch er flog in der steilen Bergab-Passage über den Lenker ab und schlug hart auf den Boden auf. Chase Sexton (KTM), der auf Rang 3 gestartet war und sich nach 4 Runden gegen seinen Red-Bull-KTM-Teamkollegen Aaron Plessinger durchsetzen konnte, fuhr am gestürzten Lawrence vorbei und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 15,5 Sekunden vor Hunter Lawrence und Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper.

Ob Hunter nach dem Einschlag tatsächlich nur mit leichten Blessuren davongekommen war, ließ sich von außen schwer beurteilen. Im zweiten Lauf wirkte der Australier jedenfalls etwas neben der Spur, startete im Bereich der Top-7 und fuhr im Rennen dann aber noch auf den 4. Platz nach vorne.

Den Holeshot zog diesmal Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson, doch die erste Führungsrunde gehörte zunächst dem Australier Kyle Webster (Honda). In der 3. Runde nahm Chase Sexton den Schwung über die Außenlinien mit, ging in Führung und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 21 Sekunden vor seinem KTM-Teamkollegen Aaron Plessinger. Es folgten Jason Anderson (Kawasaki) und Hunter Lawrence (Honda).

Das Red-Bull-KTM-Werksteam konnte also nicht nur einen Doppelsieg auf dem Podium feiern, sondern Chase Sexton übernahm nach der Hälfte der Saison zugleich die Tabellenführung. Sein Vorsprung gegenüber Hunter Lawrence beträgt vor dem nächsten Rennen in Spring Creek (Millville) 7 Punkte. Damit bleibt es in der 450er Meisterschaft auch weiterhin spannend.

Für Chase Sexton war es übrigens der erste Gesamtsieg bei seinem Heimrennen und entsprechend groß war die Freude bei den Fans und bei ihm selbst. Doppelsieg beim Heimrennen und Übernahme des Red Plates, besser hätte es für den Red-Bull-KTM-Werksfahrer nicht laufen können.

Die europäischen Gaststarter Alvin Östlund (Honda) und Gert Krestinov (Honda) kamen auf den Plätzen 18 und 26 ins Ziel.

US Nationals 450 RedBud:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-4

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-3

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-6

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 6-7

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 7-8

8. Kyle Webster (AUS), Honda, 10-9

9. Harri Kullas (EST), KTM, 9-12

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 8-13

11. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-11

12. Dylan Ferrandis (F), Honda, 19-5

13. Broc Tickle (USA), Kawasaki, 12-15

…

18. Alvin Östlund (S), Honda, 18-17

…

26. Gert Krestinov (EST), Honda, 23-17

...

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 6 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 260 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 253, (-7)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 212, (-48)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-50)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 202, (-58)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 185, (-75)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 172, (-88)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 164, (-96)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-112)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 106, (-154)