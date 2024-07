Levi Kitchen (Kawa): Doppelsieg in Spring Creek

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen den 7. Lauf der US Nationals in Spring Creek und markierte damit eine persönliche Bestleistung. Haiden Deegan bleibt Meisterschafts-Führender.

7. Lauf der US Nationals in Spring Creek: Der erste Wertungslauf fand noch unter trockenen Bedingungen statt. Vor dem Start zum zweiten Lauf ging ein Gewitter über der Strecke nieder und wegen Blitzgefahr wurde der zweite Start verschoben.

Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Lauf und führte das Rennen 3 Runden lang an. Nach einem Sturz in einer Rechtskurve fiel 'Dangerboy' Deegan auf Platz 3 hinter Levi Kitchen (Kawasaki) und Tom Vialle (Red Bull KTM) zurück. Hinter dem führenden Kitchen lieferten sich Jo Shimoda, Haiden Deegan und Tom Vialle heiße Positionskämpfe. Kitchen ließ sich davon nicht beeindrucken und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Vialle, Deegan, Shimoda und Hymas. Für Kitchen war es sein erster Karrieresieg im professionellen Motocross. Zuvor war er 2023 Supercross-Sieger in Anaheim 2, gewann 2024 Anaheim 2 sowie die Supercross-Finals in Seattle und St. Louis.

Zurück zum Motocross nach Minnesota: Nachdem sich die Gewitterwolken über Millville verzogen hatten, wurde der zweite Lauf unter schwierigen schlammigen Bedingungen gestartet. In der ersten Kurve nach dem Start katapultierte sich Deegan an die Spitze des Feldes, doch er flog auf dem glatten Untergrund heftig über den Lenker ab und verursachte eine Massenkarambolage, in die unter anderem auch der Tabellenzweite und RedBud-Sieger Chance Hymas (Honda) verwickelt wurde. Hymas musste das Rennen mit angeschlagenem Knie aufgeben und fiel dadurch in der Tabelle von Platz 2 auf 4 zurück.

Die Spitze übernahm zunächst Casey Cochran (Husqvarna), der die Führung über die Hälfte des Rennens verteidigen konnte. Jo Shimoda, der ebenfalls in den Startcrash verwickelt war, musste zweimal die Box ansteuern, um das Vorderrad zu wechseln. Tom Vialle (KTM) konnte dem Startcrash ausweichen und rangierte auf Platz 3 hinter Cochran und Bennick, doch der Franzose strauchelte in der Wellenpassage, stürzte und musste ebenfalls die Box ansteuern, um die Brille zu wechseln. Am Ende konnte Vialle auf Platz 17 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Max Anstie (Yamaha) konnte im zweiten Lauf seine bekannten Fähigkeiten im Schlamm ausspielen und kam auf Rang 3 ins Ziel.

Levi Kitchen holte mit seinem Sieg im zweiten Lauf auch seinen ersten Tagessieg bei den US Nationals und rückte damit in der Tabelle von Platz 5 auf 2 vor. Haiden Deegan startete nach seinem Crash in Runde 1 eine Aufholjagd durch das gesamte Feld und wurde in diesem Lauf Vierter und mit einem 3-4-Ergebnis Gesamt-Zweiter vor Casey Cochran. Für den 18-jährigen Cochran, der aus der 250SX Futures Serie kommt, war es ebenfalls sein bestes Karriereergebnis. Max Anstie wurde mit einem 7-3-Ergebnis Vierter.

Tabellenführer Haiden Deegan konnte sich mit P2 in Spring Creek an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung nach 7 von 11 Events von 42 auf 51 Punkte ausbauen. Vialle rangiert mit 54 Punkten Rückstand weiterhin auf Tabellenplatz 3.

US Nationals Spring Creek 250:



1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-4

3. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 9-2

4. Max Anstie (GB), Yamaha, 7-3

5. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 10-6

6. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 12-5

7. Tom Vialle (F), KTM, 2-17

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8-10

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 6-13

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 15-8

11. Jalek Swoll (USA), Triumph, 11-12

12. Jett Reynolds (USA), Yamaha, 14-11

13. Jo Shimoda (J), Honda, 4-35

14. Pierce Brown (USA), GASGAS, 13-14

15. Chance Hymas (USA), Honda, 5-40 (DNF)

16. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 35-7

17. Joey Savatgy (USA), Triumph, 29-9

18. Jorgen Matthias Talviku (EST), KTM, 17-19

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 314 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 263, (-51)

3. Tom Vialle (F), KTM, 260, (-54)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 251, (-63)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 231, (-83)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 214, (-100)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 162, (-152)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 159, (-155)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 149, (-165)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 147, (-167)