RedBud: Erster Tagessieg für Chance Hymas (HRC)

Mit einem 4-1-Ergebnis holte der 19-jährige HRC-Werksfahrer Chance Hymas beim 6. Lauf der US Nationals in RedBud den ersten Tagessieg seiner Karriere vor Ty Masterpol (Kawasaki) und Jo Shimoda (Honda).

6. Lauf der US Nationals bei bestem Rennwetter in RedBud (Michigan): Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer Ty Masterpol zog im ersten Lauf der 250er Klasse den Holeshot, doch Chance Hymas (Honda) übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor Tom Vialle (KTM). Vialle flog in der 4. Runde in einer Kurve über den Lenker ab und fiel auf Rang 4 zurück. Nach der Hälfte des Rennens hatte Masterpol die Lücke zu Hymas wieder geschlossen und ging in Führung. In seinem Schlepptau befand sich Haiden Deegan (Yamaha), der in den letzten beiden Runden hart um den Sieg kämpfte. In einem spannenden Finale rettete aber Masterpol den Laufsieg mit einem knappen Vorsprung von 0,3 Sekunden gegenüber Deegan über die Ziellinie. Vialle hatte auf Rang 3 bereits einen Rückstand von 21 Sekunden. Hymas kam auf Rang 4 ins Ziel. Ihm wurden aber 5 Punkte wegen Springens bei geschwenkter gelber Flagge abgezogen. Für die Tageswertung durfte er aber weiterhin Rang 4 behalten.

Die euphorischen Zuschauer sahen in RedBud dann einen komplett anderen zweiten Lauf: Hymas zog diesmal den Holeshot, während Vialle auf Platz 8 und Deegan auf Rang 10 nicht gut aus dem Startgatter kamen. Auf Platz 2 rangierte Hymas' HRC-Teamkollege Jo Shimoda, der am Ende gegen Hymas um den Laufsieg kämpfte. Hymas blieb vorn und holte mit dem Laufsieg den ersten Nationals-Gesamtsieg seiner Karriere!

Masterpol erwischte ebenfalls keinen guten Start und kam im zweiten Lauf auf Rang 5 ins Ziel. Das 1-5-Ergebnis reichte dennoch für den zweiten Platz in der Tageswertung. Jo Shimoda wurde mit einem 5-2-Ergebnis Gesamtdritter und Tom Vialle verpasste auf Rang 4 das Podium von RedBud. Wegen des 5-Punkte-Abzugs, den Hymas nach dem ersten Lauf erhielt, blieben die Verhältnisse an der Tabellenspitze nach 6 von 11 Events unverändert. Deegan führt die Tabelle weiterhin mit einem Vorsprung von 42 Punkten an.

Die europäischen Gaststarter Tom Guyon (GASGAS) und Jorgen Matthias Talviku (KTM) beendeten das RedBud-Event auf den Plätzen 19 und 25.

Der 7. Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in Spring Creek statt.

US Nationals RedBud 250:



1. Chance Hymas (USA), Honda, 4-1

2. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 1-5

3. Jo Shimoda (J), Honda, 5-2

4. Tom Vialle (F), KTM, 3-4

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-6

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 6-3

7. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 7-9

8. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13-7

9. Max Anstie (GB), Yamaha, 9-13

10. Mark Fineis (USA), Yamaha, 11-12

…

15. Jalek Swoll (USA), Triumph, 8-34

…

19. Tom Gyon (F), GASGAS, 22-15

…

25. Jorgen Matthias Talviku (EST), KTM, 23-21

...

42. Joey Savatgy (USA), Triumph, 36-DNS

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 276 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 234, (-42)

3. Tom Vialle (F), KTM, 233, (-43)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 213, (-63)

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 213, (-63)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 188, (-131)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 145, (-131)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 138, (-138)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 124, (-152)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 120, (-156)