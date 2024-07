Chase Sexton (KTM) gewinnt auch in Spring Creek

Mit Laufsiegen in beiden Rennen im Motocross Park Spring Creek von Millville konnte sich Tabellenführer Chase Sexton (Red Bull KTM) in der Meisterschaftstabelle weiter von Hunter Lawrence (Honda) absetzen.

7. Lauf der US Nationals im Spring Creek Motocross Park Millville im Bundesstaat Minnesota: Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson legte im Qualifying die schnellste Rundenzeit vor, hatte dann aber einen Zwischenfall. Anderson landete nach einem Sprung auf dem Motorrad eines gestürzten Fahrers. Es passierte zum Glück nichts schlimmeres, Anderson ging von der Strecke und kehrte zu seinem Motorrad zurück. Als er auf sein Motorrad aufsteigen wollte, blockierte sein Vorderrad und er überschlug sich erneut. Bis auf leichte Blessuren blieb Anderson unverletzt.

Den Start zum ersten Lauf, der noch bei trockenen Bedingungen ausgetragen wurde, gewann der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence vor den beiden KTM-Werksfahrern Aaron Plessinger und Chase Sexton sowie Polesetter Anderson. Nachdem Sexton in Runde 5 an Plessinger vorbeigegangen war, nahm er die Spitze ins Visier und erreichte Lawrence in der 10. Runde. Sexton beging danach keine Fehler, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann nach 17 Runden mit einem Vorsprung von 10,1 Sekunden vor Lawrence, Plessinger, Anderson und Cooper.

Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Star Racing Yamaha Werksfahrer Justin Cooper, während Chase Sexton in der ersten Kurve strauchelte und beinahe zu Boden ging. In den ersten Runden entbrannte ein Duell zwischen Cooper und Lawrence um die Führung, während Sexton in den ersten Runden auf Platz 6 festhing. Plessinger stürzte auf Rang 5 liegend und Sexton kämpfte sich immer weiter nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens übernahm Lawrence die Führung, doch Sexton hatte sich bereits bis auf Rang 3 vorgekämpft und nahm sich in einem Zuge sowohl Cooper als auch Lawrence vor. Mit cleveren Linien ging Sexton innen im Bereich einer Wellensektion an Lawrence vorbei in Führung. In der letzten Runde ging ein Gewitterguss über der Strecke nieder. Sexton gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Lawrence, Cooper und Anderson.

Mit seinem Gesamtsieg in Spring Creek konnte sich Chase Sexton an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung nach 7 von 11 Läufen von 7 auf 13 Punkte ausbauen. Hinter Hunter Lawrence wurde Justin Cooper mit einem 5-3-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung. Der 8. Lauf der US Nationals findet kommende Woche in Washougal statt.

US Nationals 450 Spring Creek:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-5

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-4

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-6

7. Christian Craig (USA), Husqvarna, 7-7

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-8

9. Harri Kullas (EST), KTM, 10-12

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-15

…

33. Gert Krestinov (EST), Honda, 24-40

...

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 7 von11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 310 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 297, (-13)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 249, (-61)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 239, (-71)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 221, (-89)

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-100)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 204, (-106)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 185, (-125)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-162)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 136, (-174)