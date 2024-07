Julien Beaumer (KTM) überrollt: Gehirnerschütterung

Im zweiten Lauf von Southwick stürzte Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer und wurde von einem nachfolgenden Fahrer überrollt. Nach dem Crash wurde bei ihm eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer wird am kommenden Wochenende in RedBud nicht am Start stehen. Im zweiten Lauf von Southwick stürzte der 18-Jähreige und wurde von einem nachfolgenden Fahrer überrollt. Dabei zog er sich eine Gehirnerschütterung zu.

Zur Zeit rangiert Beaumer auf Tabellenrang 11. Red Bull KTM Factory Racing Teammanager Ian Harrison erklärte: «Es ist schade, dass Julien in der ersten Runde des zweiten Laufs in in Southwick gestürzt ist, nachdem er in High Point mit einem sechsten Gesamtrang gute Fortschritte gemacht hatte. Die Gesundheit von Julien hat für uns oberste Priorität und es ist positiv zu bewerten, dass er sich keine weiteren Verletzungen zugezogen hat. Nachdem in dieser Woche weitere Untersuchungen durchgeführt wurden, wird er in RedBud nicht antreten. Wir hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung und seine Rückkehr zum Rennsport, wenn er zu 100 Prozent fit ist.»