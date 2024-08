Budds Creek: Chase Sexton (KTM) gewann, Jacobi Top-10

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Tabellenführer Chase Sexton den 10. Lauf der US Nationals in Budds Creek vor seinem Meisterschafts-Rivalen Hunter Lawrence. Henry Jacobi (KTM) erreichte im ersten Lauf ein Top-10-Ergebnis.

10. Lauf der US Nationals der 450er Klasse in Budds Creek: Die angekündigten Regenfälle ließen bereits in den Vormittagsstunden nach, so dass die Wertungsläufe am Nachmittag unter trockenen Streckenbedingungen stattfinden konnten. Der erste Lauf begann allerdings mit einer Beinahe-Katastrophe:Aaron Plessinger (KTM) zog den Holeshot. Es folgten Hunter Lawrence (Honda) und Justin Cooper (Yamaha). Cooper sprang an der ersten Sprungkombination zu weit und landete mit seinem Vorderrad am Heck von Lawrence. Cooper wurde komplett ausgehebelt, seine Yamaha überschlug sich mehrfach wild durch die Luft fliegend, Cooper ging zu Boden und hatte dabei Glück, dass er nicht von nachfolgenden Fahrern getroffen wurde. Hunter Lawrence musste der umherfliegenden Yamaha ausweichen, kam dabei von der Strecke ab, konnte danach aber mit seiner demolierten linken Seitenverkleidung weiterfahren.

Die Führung übernahm zunächst Aaron Plessinger, doch nach 4 Runden hatte Lawrence die Lücke zum Führenden geschlossen und übernahm die Spitze. Tabellenführer Chase Sexton (KTM) startete im Bereich von Rang 4, arbeitete sich nach vorne, stürzte aber über das Vorderrad und büßte Zeit ein. Am Ende wurde Sexton mit 7 Sekunden Rückstand Zweiter hinter Lawrence.

Sarholz KTM Pilot Henry Jacobi qualifizierte sich auf Platz 15 für die Wertungsläufe. Im ersten Rennen gelang dem Thüringer ein Traumstart. Er rangierte direkt hinter Rückkehrer Eli Tomac (Yamaha) im Bereich der Top-5. Streckenweise hielt Jacobi die 9. Position und kam am Ende auf einem guten Platz 10 ins Ziel.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Hunter Lawrence vor Aaron Plessinger und Chase Sexton. Sexton stürzte erneut über das Vorderrad, wurde von Malcolm Stewart überholt, fand danach aber schnell wieder in seinen Rhythmus und orientierte sich nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens hatte Sexton seinen Teamkollegen Plessinger passiert und in Runde 13 ging er an Lawrence vorbei in Führung. Chase Sexton gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 9,4 Sekunden vor Lawrence, Plessinger, Cooper und Stewart.

Henry Jacobi hatte im zweiten Rennen zwar keinen so guten Start wie im ersten Lauf, rangierte aber in der Anfangsphase dennoch auf Platz 11, bevor er ans Ende des Feldes zurückfiel. Nach 6 Runden musste der Sarholz-Pilot das Rennen aus bisher noch nicht bekannten Gründen beenden. In der Tageswertung sprang für den Thüringer mit einem 10-37-Resultat nur der 17. Platz heraus. Sein selbst gestecktes Ziel einer Top-10-Platzierung hat Jacobi im ersten Lauf von Budds Creek allerdings erreicht.

Mit einem 2-1-Ergebnis wurde Chase Sexton in Mechanicsville Tagessieger. An der Tabellenspitze blieben die Abstände unverändert. Sexton führt vor dem Saisonfinale in Crawfordsville mit einem Vorsprung von 28 Punkten vor Lawrence und Plessinger.

US Nationals 450 Budds Creek (Mechanicsville):



1. Chase Sexton (USA) KTM, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-3

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 6-5

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-6

6. Christian Craig (USA), Husqvarna, 7-8

7. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-11

8. Broc Tickle (USA), Kawasaki, 9-10

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 8-12

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 20-4

...

14. Dylan Ferrandis (F), Honda, 37(DNF)-7

…

17. Henry Jacobi (D), KTM, 10-37 (DNF)

...

DNS: Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-35

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 10 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 454 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 426, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 359, (-95)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 337, (-117)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 328, (-126)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 288, (-166)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 271, (-183)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 217, (-237)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-244)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 178, (-276)