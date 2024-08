Haiden Deegan (Yamaha) ist Motocross-Champion

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen den 10. Lauf der US Nationals in Budds Creek vor Tom Vialle (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha). Deegan gewann vorzeitig die 250er Meisterschaft.

10. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Budds Creek: Den ersten Lauf gewann Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) mit einem Start-Ziel-Sieg. Er zog den Holeshot, doch hinter ihm krachte es in der ersten Kurve gewaltig: Ty Masterpool (Kawasaki) schlingerte am Ende der Startgeraden und touchierte andere Fahrer. Betroffen war auch Max Anstie (Yamaha) dessen Motorrad sich im 180 Grad drehte, der Brite rücklings von seinem Motorrad katapultiert wurde und er mit dem Rücken am Boden aufschlug. Für Anstie war das Rennen damit beendet.

Auch Rückkehrer RJ Hampshire (Husqvarna) stürzte und konnte auf Platz 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Mit Deegan auf Platz 1 und Levi Kitchen (Kawasaki) auf Rang 3 war der Meisterschaftsgewinn von Deegan bereits besiegelt, denn er lag uneinholbar vorn.

Den zweiten Lauf gewann Levi Kitchen mit einem Start-Ziel-Sieg. Kitchen wurde mit einem 3-1-Ergebnis Tagessieger in Budds Creek vor Tom Vialle (KTM, 2-3). Deegan erwischte im zweiten Lauf keinen guten Start und beendete das Rennen nur auf Platz 10, doch das reichte sogar noch für den 3. Podiumsrang.

Am kommenden Wochenende findet das Finale der US Nationals in Crawfordsville statt. Dort wird Ken Roczen mit der 250er Suzuki antreten.

US Nationals Budds Creek 250:



1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 3-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 2-3

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-10

4. Chance Hymas (USA), Honda, 8-2

5. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-4

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 4-7

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 7-5

8. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-6

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 9-8

10. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 11-9

…

DNS: Max Anstie (GB), Yamaha

DNS: Jo Shimoda (J), Honda

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:



#1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 445 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 383, (-62)

3. Tom Vialle (F), KTM, 369, (-76)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 311, (-134)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-156)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 283, (-162)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 257 (-188)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 255, (-190)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 219, (-26)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 218, (-227)