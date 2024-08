Henry Jacobi (KTM): «Will in Budds Creek besser sein»

Nach dem eher enttäuschenden AMA-Debüt von Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi wird er am kommenden Wochenende in Budds Creek erneut starten. Die Probleme vom Debüt in Unadilla will er schnellstmöglich abhaken.

«Mein erstes AMA Rennen hab ich hinter mir. In der B-Session war es einfach chaotisch. Man hat nur 15 Minuten Zeit und davon darf man in der ersten Runde nicht springen.» Damit blieben dem Thüringer nur 10 Minuten, um sich auf die neue Strecke einzustellen.

«Alles in allem war die Strecke durchaus schwer und vor allem neu. Ich war dann am Ende 25. im Zeittraining.» Zur Rundenzeit von Pole-Setter Chase Sexton (KTM) fehlten ihm mehr als 8 Sekunden. Um in den Bereich der Top-10 zu kommen, hätte die Rundenzeit maximal 4 Sekunden über der Bestzeit liegen dürfen.

«Im ersten Lauf war ich im Bereich der Top-10 am Start», meint Jacobi. Gemessen wurde er an der Holeshot-Linie auf Rang 17. «In der ersten Runde habe ich mir hier und da noch in die Hosen gemacht bis ich aus den Top-20 raus war», erklärte er. «Später wurde ich dann mit der Strecke warm und bin am Ende 17. geworden. Mit viel Hoffnung und dem 16. Gatter wollte ich dann im 2. Lauf Richtung Top-10 fahren, doch leider hat die Kupplung schon am Start nicht mehr richtig getrennt und ich musste nach 3 Kurven raus fahren.»

Am kommenden Wochenende wird Jacobi in Budds Creek erneut starten. «Jetzt bleibt uns noch ein Wochenende, um mal ein bisschen Gas zu geben. Traumerfüllung hin oder her - ich will auf jeden Fall besser sein.»