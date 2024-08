Vorschau: Saisonfinale Ironman mit Ken Roczen

In Crawfordsville findet das Saisonfinale der US Nationals statt

In Crawfordsville findet am kommenden Wochenende das Saisonfinale der US Nationals statt und HEP-Suzuki-Werksfahrer Ken Roczen wird sich dort der 250er Konkurrenz stellen.

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Crawfordsville (Indiana) in ihre Finalrunde. Die Wetteraussichten in Indiana sind bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad Celsius perfekt. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton geht mit einem Vorsprung von 28 Punkten ins Rennen und könnte schon nach dem ersten Lauf den Titelgewinn vorzeitig sicherstellen.

Ansonsten sind die Top-3 der 450er Klasse sehr klar positioniert und es wäre eine Überraschung, wenn sich daran im finalen Rennen noch etwas ändern würde. Aber, wie die Amerikaner sagen: «It's over not over till it's over», d.h. «game on» bis zum letzten Rennen.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 10 von 11:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 454 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 426, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 359, (-95)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 337, (-117)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 328, (-126)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 288, (-166)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 271, (-183)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 217, (-237)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-244)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 178, (-276)

Obwohl in der 250er Klasse die Titelentscheidung bereits zugunsten von Haiden Deegan (Yamaha) vor einer Woche gefallen ist, erwartet uns in der 250er Klasse ein echter Leckerbissen, denn Ken Roczen will sich in der kleinen Klasse der Konkurrenz stellen.

Die Gründe für Roczen 250er Comeback seit 2013 sind in diesem Artikel diskutiert.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 445 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 383, (-62)

3. Tom Vialle (F), KTM, 369, (-76)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 311, (-134)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 289, (-156)

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 283, (-162)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 257 (-188)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 255, (-190)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 219, (-26)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 218, (-227)



So können die US Nationals in Crawfordsville verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan Ironman*):

Samstag, 24.08.2024



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:15 – 250 ccm, Lauf 2

22:15 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr