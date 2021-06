MotoAmerica Ridge: Jake Gagne (Yamaha) dominiert

Jake Gagne: Bekommt er nochmal die Chance in der Superbike-WM zu starten?

Yamaha ist und bleibt die Referenz in der MotoAmerica. Jake Gagne dominierte auch im Ridge Motorsports Park und ließ den Gegnern keine Chance. Sein Vorsprung in der Superbike-Wertung beträgt bereits 44 Punkte.

Das hatte sich Loris Baz garantiert anders vorgestellt. Der ehemalige MotoGP- und Superbike-WM-Fahrer wechselte zur Saison 2021 in die Superbike-Klasse der MotoAmerica, um sich für einen Platz in der Superbike-WM im kommenden Jahr zu empfehlen, doch der Franzose hat arg mit seiner Ducati Panigale V4R zu kämpfen. Sein wohl größtes Problem ist jedoch Yamaha-Werksfahrer Jake Gagne. Der US-Amerikaner liefert ein blitzsauberes Rennen nach dem anderen ab und lässt seinen Kontrahenten keine Chance.

Beim vierten Rennwochenende der Saison gelang dem ehemaligen Honda-Superbike-WM-Piloten auf der vier Kilometer langen Piste im Ridge Motorsports Park die Pole-Position mit einem Vorsprung von über einer halben Sekunde auf Baz.

Auch das erste Rennen am Samstag wusste Gagne nach Belieben zu gestalten. Der 28-Jährige erwischte den besten Start und setzte sich gleich vom restlichen Feld ab, nur um das Rennen kontrolliert nach Hause zu fahren. Yamaha-Teamkollege und AMA-Champion von 2013, Josh Herrin, gelang sein bestes Rennen seit seiner Rückkehr zum japanischen Hersteller, er sicherte sich mit vier Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Platz 3 ging an Suzuki-Pilot Cameron Petersen, der in seinem ersten Jahr als Superbike-Pilot immer stärkere Rennen zeigt. Hinter dem Südafrikaner musste Loris Baz mit dem vierten Platz vorliebnehmen, er verlor 14 Sekunden auf den Sieger.

Im zweiten Rennen am Sonntag blieb das Leistungsverhältnis unverändert. Gagne macht es seinem Vorgänger Cameron Beaubier gleich, denn wie beim aktuellen Moto2-WM-Fahrer im letzten Jahr, ist die Dominanz bei ihm scheinbar nicht zu durchdringen. Mit einem weiteren Start-und-Ziel-Sieg holte sich Gagne den siebten Erfolg in Serie und baute damit auch seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Josh Herrin machte den zweiten Doppelsieg für Yamaha perfekt, unterdessen landete Loris Baz als Dritter auf dem Siegertreppchen. Der Ducati-Pilot verbesserte somit seine Position in der Gesamtwertung, wo er nun als sechstplatzierter notiert ist. Enttäuschen lief das Wochenende für Mathew Scholtz aus Südafrika. Der Yamaha-Privatier, der engste Verfolger von Gagne, musste sich nach Platz 5 am Samstag mit Rang 4 am Sonntag zufriedengeben und blieb damit ohne Podestplatz im Bundesstaat Washington. Ex-GP-Fahrer Hector Barbera wurde einmal Fünfter, schied jedoch im ersten Rennen frühzeitig aus dem Rennen aus.

Ergebnis MotoAmerica Ridge MP, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 17 Runden 2 Josh Herrin, Yamaha + 4,149 sec 3 Cameron Petersen, Suzuki + 8,234 4 Loris Baz, Ducati + 14,115 5 Mathew Scholtz, Yamaha + 19,817 6 Corey Alexander, Kawasaki + 52,682 7 David Anthony, Suzuki + 1:00,132 8 Bobby Fong, Suzuki + 1:06,938

Ergebnis MotoAmerica Ridge MP, Lauf 2

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 17 Runden 2 Josh Herrin, Yamaha + 5,626 sec 3 Loris Baz, Ducati + 12,661 4 Mathew Scholtz, Yamaha + 25,032 5 Hector Barbera, BMW + 27,361 6 Cameron Petersen, Suzuki + 36,670 7 Bobby Fong, Suzuki + 56,742 8 David Anthony, Suzuki + 58,431

Stand MotoAmerica nach 8 Rennen