Jason Aguilar (25) ist tot: Irreparable Gehirnschäden 09.02.2022 - 11:11 Von Paul Carruthers

© MotoAmerica Jason Aguilar wurde nur 25 Jahre alt

Am 5. Februar hatte Jason Aguilar in Laguna Beach in Kalifornien einen Sturz mit dem Mountainbike, seither kämpfte der 25-jährige MotoAmerica-Pilot um sein Leben. Drei Tage später erlag er seinen Verletzungen.