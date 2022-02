Todessturz von Jakub Gurecky (16): Polizei ermittelt

Das Zustandekommen des tödlichen Unfalls von Jakub Gurecky (16) in der Karthalle Martin (Slowakei) bleibt bisher ungeklärt. Sein Rider Coach Michal Šembera hüllt sich in Schweigen.

Aus dem Umfeld von Jakub Gurecky werden keine Angaben zur Ursache des Todessturzes vom Montag in der Indoor-Kart-Halle in Martin (Slowakei) gemacht. Der tödlich verunglückte tschechische Nachwuchsrennen ist an einer Gehirnblutung gestorben. Details über das Zustandekommen des Unglücks werden nicht preisgegeben, denn es ermitteln wie in solchen Fällen üblich die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Da Gurecky mit einem Ohvale-Minibike (8 bis 25 PS) trainiert hat, stellt sich für die Behörden auch die Frage, ob die Sicherheitsvorkehrungen in der Motokáry Martin ausgereicht haben.

Michal Šembera agierte als Rider Coach des 16-jährigen Northern-Talent-Cup Gesamtsiegers von 2021, der in diesem Jahr im Red Bull Rookies-Cup zum nächsten tschechischen GP-Rennfahrer aufgebaut werden sollte.

Šembera gehört zur Eigentümer-Familie der renommierten tschechischen Motorrad-Zubehörfirma Sebimoto, die vor allem durch die Herstellung von Karbon-Verkleidungen für Sportmotorräder bekannt wurde und sogar Bugverkleidungen für einen MotoGP-Hersteller (Ducati) anfertigt. Sebimoto unterstützt auch den tschechischen Superbike-WM-Piloten Oliver König.

Nicht nur für die Angehörigen von Jakub Gurecky ist das tragische Unglück in der Karthalle Martin ein schwerer Schicksalsschlag, sondern auch für Michal Šembera. Denn der Unternehmer hat auch die Karriere seines jüngeren Bruders Lukáš Šembera tatkräftig unterstützt, der 2007 im Red Bull Rookies-Cup antrat und ihn als Gesamt-Fünfzehnter beendete.

Der Brünner debütierte 2008 beim Brünn-GP in der Moto3-WM als Wildcard-Pilot und erreichte im italienischen Privatteam Matteoni Racing auf einer Aprilia und Rang 17. Im Jahr 2008 fuhr Sembera die komplette GP-Saison bei Matteoni; er blieb aber punktelos.

Am 19. September 2009 zog sich Lukáš Šembera bei einem Sturz während der «Olympia Supermoto Night Show», einer Promotion-Veranstaltung auf einem Supermarkt-Parkplatz in seiner Heimatstadt Brünn, so schwere Wirbelbrüche zu, dass er seither querschnittgelähmt ist und seine Karriere im Alter von 16 Jahren beenden musste.

Gurecky feierte auf der ca. 48 PS starken Production-KTM RC4R des Teams JRT Brno Circuit vier Laufsiege, zwei zweite und drei dritte Plätze und ließ seinen Verfolger Luciano Lorenz um 33 Punkte hinter sich. Jakub beendete alle 14. Rennen unter den Top-Ten!

Michal Šembera ist heute Trainer der Brno Circuit Nachwuchs-Akademie. Im Winter lässt er die Talente in Prag oder im nur 240 km von Brünn entfernten Martin trainieren.