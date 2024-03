Marvin Fritz vor Daytona-Abenteuer: «Sehr aufgeregt»

Marvin Fritz mit seiner Freundin Nicole Hanika beim Supercross-Event in Daytona am Samstag

Nach der erfolgreichen Saison in der Endurance-WM, die das Yamaha Austria Racing Team als Champion beendete, steht an diesem Wochenende für Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa das Daytona 200 auf dem Plan.

Traditionell steht im März mit dem Daytona 200 eines der spektakulärsten Rennen der Saison im Programm. Obwohl es keine Punkte gibt, zählt das Rennen über 57 Runden auf dem Kurs in Florida seit 2022 zur MotoAmerica-Serie. Gefahren wird nach Supersport-Reglement – bereits seit dem Jahr 2009.

Neben dem Isle of Man TT-Star Peter Hickman (Triumph), Ex-Superbike-WM-Pilot Xavi Fores (Yamaha) und dem Vorjahressieger Josh Herrin (Ducati) zählen die drei Piloten des aktuellen EWC-Weltmeisters YART zu den bekanntesten Teilnehmern auf dem Daytona International Speedway. Das Rennen auf der 5,64 Kilometer langen Piste führt insgesamt über 57 Runden, Start ist am Samstag um 19.10 Uhr.

Niccolo Canepa ist einer der drei Piloten von YART. Der Italiener schilderte im Vorfeld der Rennveranstaltung seine Gedanken. «Ich bin sehr gespannt auf das Daytona 200. Es ist ein besonderer Ort mit so viel Geschichte und die Strecke ist völlig verschieden im Vergleich zu den anderen Strecken, auf denen wir in Europa unterwegs sind. Ich bin dort noch nie gefahren und ich bin die 600er-Maschine nicht gewöhnt, deshalb wird es eine große Herausforderung», so der aktuelle Langstrecken-Weltmeister. «Ich bin sehr glücklich, dies mit meinen Teamkollegen zu erleben, eine wirklich großartige Möglichkeit, die uns YART ermöglicht hat. Ich möchte es genießen, aber du weißt nie, was passieren wird.»

«Das Daytona 200 steht seit vielen Jahren auf meiner Wunschliste, mit meiner YART-Familie an diesem besonderen Rennen teilzunehmen ist unglaublich», betonte Karel Hanika, der ebenfalls für die Mannschaft von Mandy Kainz unterwegs ist. «Ich bin bereits im November mit Marvin hier gewesen, um ein paar Runden auf der fantastischen Strecke zu absolvieren. Auf der R6 und auf dieser einzigartigen Piste unterwegs zu sein ist ungewohnt, deshalb müssen wir uns schnell anpassen und die richtige Bridgestone-Reifenkombination finden. Gemeinsam können wir unser Set-up verbessern, indem wir die Daten teilen. Das Fahrerfeld ist in diesem Jahr gigantisch, deshalb wissen wir noch nicht, wo wir am Ende stehen können. Wir geben unser Bestes.»

Die deutsche Flagge vertritt Marvin Fritz bei der 82. Ausgabe des Rennens in Daytona. «Ich bin so aufgeregt vor dem Rennen. Seitdem ich mit Karel im November schon hier war, bin ich sehr von dieser Strecke beeindruckt. Es war sehr wichtig, die Gegebenheiten auszutesten und zu verstehen, denn mit den Steilkurven und dem Infield ist es sehr anspruchsvoll», erklärte der Yamaha-Fahrer. «Ganz besonders, weil du sehr viel Zeit auf der linken Reifenflanke verbringst, ist es einfach, in einer Rechtskurve einen Fehler zu machen. Die rechte Reifenflanke kann auskühlen.»

«Auch wenn wir einzeln in diesem Rennen unterwegs sein werden, wir werden als Team zusammenarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Es wird der Schlüssel zum Erfolg sein, gemeinsame Sache zu machen und im Windschatten zu fahren. Ansonsten verliert man den Anschluss zur Spitze und damit die Chance auf ein starkes Ergebnis», so der 30-Jährige aus Neckarzimmern. «Wir sind eines der wenigen Teams auf Bridgestone-Reifen, deshalb müssen wir uns schnell anpassen. Auch an die R6 und die Strecke müssen wir uns gewöhnen. Wir sind sehr aufgeregt und können es kaum erwarten, Rennen zu fahren.»