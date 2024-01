Motor Sport Team Germany 2024 steht fest

Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) und die ADAC Stiftung Sport haben den Förderkader des Motor Sport Teams Germany 2024 benannt. Insgesamt kommen 36 Talente in den Genuss.

Im Rahmen des ADAC Supercross in Dortmund wurden die 36 Talente aus zehn Automobil- und Motorraddisziplinen vorgestellt, die nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren für das Team ausgewählt wurden. Unter ihnen sind 13 neue Förderkandidaten, die den Kader noch umfangreicher machen als im Vorjahr. Sie werden auch in diesem Jahr auf ihrem Weg in den professionellen Motorsport umfassend unterstützt.

Die jungen Motorsportler aus je fünf Automobil- und Motorrad-Disziplinen werden in diesem Jahr als Motorsport Team Germany Deutschland bei internationalen Wettbewerben repräsentieren. Sie bilden gemeinsam mit den Nationalteams den Bundeskader und werden mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören Schulungen in den Bereichen Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik bis hin zu disziplinbezogenen Kadertrainings. Bei diesen gehen sie mit Profis wie Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl gemeinsam auf die Rennstrecke, um die eigenen Fähigkeiten auf dem Bike zu verbessern und sich so noch besser auf den Aufstieg in höhere Serien und Klassen vorzubereiten.

«Die Auswahl der jungen Motorsportler für den neuen Förderkader des Motorsport Team Germany zeigt, dass wir in allen relevanten Motorsport-Disziplinen in Deutschland hoffnungsvolle Talente haben», erklärt DMSB-Ehrenpräsident Hermann Tomczyk der auch Stiftungsratsvorsitzender der ADAC Stiftung Sport ist. «Gemeinsam mit dem Deutschen Motor Sport Bund, DMSB, der als Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB, für die nationalen Spitzenkader zuständig ist, haben wir in einem umfangreichen Selektionsverfahren das aktuelle Motorsport Team Germany zusammengestellt, das unseren Sport in nationalen aber vor allem in internationalen Meisterschaften und Serien erfolgreich vertreten wird. Ein wichtiges Ziel dabei ist, Ausnahmetalente zu finden, die in Zukunft in der Formel 1, der MotoGP und weiteren international bedeutenden Rennserien den deutschen Motorsport wieder zur Weltgeltung bringen und die Fans hierzulande und weltweit begeistern werden. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung der im Motorsport engagierten deutschen Wirtschaft.»

DMSB-Präsident Wolfgang Wagner-Sachs erklärt: «Die von den verschiedenen Mitgliedsverbänden des DMSB vorgeschlagenen Talente wurden einem strengen Auswahlverfahren unterzogen, das letztendlich zur Nominierung der talentiertesten jungen Piloten für den Bundeskader führte. Ich freue mich, dass aus dem diesjährigen Sichtungsprozess ein so vielversprechender Kader an talentierten jungen Motorsportlern zustande gekommen ist. Die Zusammenarbeit zwischen der ADAC Stiftung Sport und dem DMSB bei der Zusammensetzung des Motorsport Team Germany aus zehn Motorsport-Disziplinen hat sich wieder bestens bewährt. Mit einem umfassenden Unterstützungsangebot helfen die ADAC Stiftung Sport und der DMSB jungen Talenten dabei, ihre sportlichen Karrieren zielgerichtet und erfolgreich zu entwickeln. Mit dem Motorsport Team Germany leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des deutschen Motorsports.»

17 Vierradsportler und 19 Zweiradsportler wurden für das Jahr 2024 in den Kader berufen, zu denen auch drei weibliche Talente gehören. Sie starten in den Motorrad-Disziplinen Enduro, Motocross, Rundstrecke, Trial und Speedway sowie den Automobildisziplinen Formel- und GT-Sport, Kart, LMP und Rallye.

Motorsport Team Germany 2024

Luca Fischeder - Enduro

Fynn Hannemann - Enduro

Felix Melnikoff - Enduro

Milan Schmüser - Enduro

Maximilian Wills - Enduro



Jonathan Frank - Motocross

Simon Längenfelder - Motocross

Alexandra Massury - Motocross

Maximilian Spies - Motocross

Maximilian Werner - Motocross



Fynn Kratochwil Motorrad - Rundstrecke

Rocco Sessler Motorrad - Rundstrecke

Anina Urlaß Motorrad - Rundstrecke

Thias Wenzel Motorrad - Rundstrecke



Fabio Sacht - Trial

Norick Blödorn - Speedway

Patrick Hyjek - Speedway

Janek Konzack - Speedway

Johannes Heidel - Trial



Oliver Goethe - Formel

Tom Kalender - Formel

Montego Maassen Formel

Mathilda Paatz - Formel

Tim Tramnitz - Formel

Daniel Gregor - GT-Sport

Laurin Heinrich - GT-Sport

Max Hesse - GT-Sport

Theo Oeverhaus - GT-Sport

Simon Connor Primm - GT-Sport

Thomas Rackl - GT-Sport

Phil Colin Strenge - Kart

Elia Luis Weiss - Kart

Valentino Catalano - LMP

Samuel Drews - Rallye

Timo Schulz - Rallye

Fabio Schwarz - Rallye