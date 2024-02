FIM & Motor Presse Stuttgart arbeiten weiter zusammen

Nach anfänglicher Unsicherheit, ob die Motor Presse Stuttgart nach nur einem Jahr als Promotor der Seitenwagen-WM wieder aussteigt, gibt es jetzt Entwarnung. Die Zusammenarbeit mit der FIM wird doch fortgesetzt.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der Motorradweltverband FIM einen ersten provisorischen Terminkalender für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Drei der Veranstaltungen wurde als bereits fix bezeichnet. Für die restlichen Wochenenden war man mit der Motor Presse Stuttgart, die letztes Jahr die Organisation der Serie übernommen hatte, in Verhandlungen.

Jetzt trat die Motor Presse Stuttgart mit folgender Ankündigung an die Öffentlichkeit: «Nach einer erfolgreichen gemeinsamen ersten Saison der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft setzen die Motor Presse Stuttgart und die FIM ihre Partnerschaft für 2024 fort. Die Integration der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft in den Kalender der IDM sowie der Live-Streaming-Service und die Förderung der Serie haben dazu geführt, dass achtundzwanzig Teams 2023 am Start waren, was sich als echter Erfolg erwies.»

«Der Kalender 2024 sieht sechs Rennen in fünf Ländern vor. Das Eröffnungsrennen in Le Mans wird von der FIM organisiert, die anderen fünf Veranstaltungen von der Motor Presse Stuttgart. Die Läufe auf dem Sachsenring, in Most und Assen werden in die Veranstaltungen der IDM integriert, während die vorletzte Veranstaltung im Rahmen des Sidecar Festivals in Oschersleben stattfindet. Das Finale der FIM Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2024 wird in Estoril, Portugal, ausgetragen.»

Auch für die deutsche Seitenwagen-Meisterschaft gibt es einen Lichtblick. «Beibehalten wird die IDM-Wertung für Nachwuchsfahrer und Teams, die noch am Anfang einer Karriere stehen. Sechs Teams sind nötig, um einen separaten IDM-Sidecar-Wettbewerb auszutragen. In diesem Fall bestünde auch die Chance auf einen zusätzlichen IDM-Lauf der Motorrad-Renngespanne, auf der Naturrennstrecke, dem Schleizer Dreieck.»

Provisorischer Terminkalender Weltmeisterschaft

18.04. – 20.04. Le Mans (Frankreich)

04.05. – 05.05. Sachsenring (Deutschland)

22.06. – 23.06. Most (Tschechien)

16.08. – 18.08. Assen (Niederlande)

04.10. – 06.10. Oschersleben (Deutschland)

08.11. – 10.11. Estoril (Portugal)

Provisorischer Terminkalender IDM-Sidecar

04.05. – 05.05. Sachsenring (Deutschland)

22.06. – 23.06. Most (Tschechien)

26.07. – 28.07. Schleiz (Deutschland)

16.08. – 18.08. Assen (Niederlande)

04.10. – 06.10. Oschersleben (Deutschland)