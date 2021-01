Zeitplan der Supercross-WM in Houston mit Ken Roczen

An diesem Wochenende findet im NRJ Stadium von Houston/Texas die Auftaktveranstaltung der Supercross-WM statt. Der deutsche HRC-Star Ken Roczen geht als Mitfavorit ins Rennen.

In der Nacht von Samstag (16.1.) auf Sonntag findet in Houston der Auftakt der Supercross-WM statt. Zuschauer sind in begrenzter Zahl zugelassen, wobei im NRJ-Stadium von Houston mindestens jeder zweite Platz frei bleiben muss.

HRC-Star Ken Roczen hat sich während des letzten halben Jahrs ausschließlich auf diese Meisterschaft konzentriert. «Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich der älteste Fahrer im Team bin», erklärte der Deutsche bei der Teampräsentation. Sein Teamkollege ist Chase Sexton, der letztes Jahr die Lites-Ostküstenmeisterschaft gewann. Roczen ist fit und geht als einer der Mitfavoriten ins Rennen. Mit Marvin Musquin (KTM) und Dylan Ferrandis (Yamaha) stehen gleich zwei Franzosen am Startgatter.

Die WM wird über 17 Läufe ausgetragen, wobei es in diesem Jahr auch Veranstaltungen während der Woche jeweils an Dienstagen geben wird. Am kommenden Dienstag (19.1.) wird an gleicher Stelle bereits der 2. WM-Lauf gestartet.

SPEEDWEEK.com wird wie gewohnt zeitnah von den Rennen berichten und besonderes Augenmerk auf Ken Roczen legen.

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 1. Lauf zur Supercross-WM in Houston

Samstag, 16. Januar 2021

16:30 - 17:45: Freies Training

18:05 - 21:45: Zeittraining

Sonntag, 17. Januar 2021

Vorläufe 250SX:

00:11: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

00:20: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

00:33: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

00:47: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

01:10: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

01:28: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

01:48: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

02:29: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde