Jett Lawrence (Honda) siegt mit Start-Ziel-Sieg

Jett Lawrence gewann in Orlando

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 7. Lauf zur Supercross-Ostküstenmeisterschaft vor Colt Nichols und Christian Craig (beide Yamaha). Craig stürzte im Vorlauf.

7. Lauf zur US-SX-Ostküstenmeisterschaft in Orlando (Florida): Christian Craig (Yamaha) flog im Vorlauf heftig über den Lenker ab. Er schien sich am rechten Handgelenk verletzt zu haben, konnte sich dann aber über das LCQ für das Finale qualifizieren. Für ihn ging es um Schadensbegrenzung.

Jett Lawrence (Honda) startete zwar mit einer getapten Schulter, doch er katapultierte sich als Erster über die Holeshot-Linie, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann zum zweiten Mal in dieser Saison.

Der in der Meisterschaft führende Colt Nichols (Yamaha) konnte auf Rang 2 seinen Vorsprung in der Tabelle von 6 auf 8 Punkte ausbauen. Die Meisterschaft geht nun in eine 10-wöchige Pause.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Orlando-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Hunter Lawrence gewinnt den 'holeshot' vor Colt Nichols und Christian Craig.



Noch 14 Min:

Das Trio Lawrence, Nichols und Craig kann sich an der Spitze bereits absetzen.



Noch 12 Min:

Jo Shimoda geht an Kevin Moranz vorbei auf P4.



Noch 9 Min:

Craig muss auf P3 die Spitze abreißen lassen.



Noch 8 Min:

Lawrence hat mit den Überrundungen begonnen. Er führt mit 3,5 Sekunden Vorsprung.



Noch 3 Min:

Nichols kann auf P2 die Lücke zu Leader Lawrence schließen.



Letzte Runde:

Jett Lawrence gewinnt mit 1,2 Sekunden Vorsprung vor Nichols und Craig.

Ergebnis 250SX East Finale Orlando-1:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Colt Nichols (USA), Yamaha

3. Christian Craig (USA), Yamaha

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda



...

14. Thomas Do (FRA), KTM

...

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Max Vohland (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 7:



1. Colt Nichols, 166

2. Christian Craig, 158, (-8)

3. Jo Shimoda, 138, (-28)

4. Jet Lawrence, 128, (-38)

5. Joshua Osby

...

9. Thomas Do, 74 (-92)