Jo Shimoda (Kawasaki) gewinnt Salt Lake City 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der 18-jährige japanische Kawasaki-Pilot Jo Shimoda das Finale von Salt Lake City 1 vor dem Australier Jett Lawrence (Honda) und Colt Nichols (Yamaha). Christian Craig stürzte.

8. Lauf zur US-SX-Ostküstenmeisterschaft in Salt Lake City (Utah): Nach einem Crash im Qualifying schied Christian Craig (Yamaha), der in der Tabelle mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 2 rangierte, vorzeitig für das Finale aus. Auch Jett Lawrence (Honda) flog im Qualifying nach einem Sprung spektakulär ab, konnte aber dennoch starten. Damit wäre der Weg frei für Colt Nichols gewesen, den Titel vorzeitig klarzumachen.

Doch der 18-jährige Japaner Jo Shimoda (Kawasaki) verhinderte dieses Szenario. Er katapultierte seine Pro Circuit Kawasaki in der ersten Runde an die Spitze und wehrte danach alle Angriffe seiner Gegner ab. Zunächst konnte er sich gegen die Attacken von Michael Mosiman (GASGAS) durchsetzen und später im Rennen gegen Jett Lawrence (Honda).

Mit seinem ersten Sieg im US-Supercross konnte Shimoda die Meisterschaftsentscheidung bis zum letzten Rennen offen halten. Er rangiert nun auf Platz 2 hinter Colt Nichols (Yamaha), der nach mäßigem Start auf Rang 3 ins Ziel kam.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Salt Lake City-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jo Shimoda gewinnt den Start vor Thomas Do und Michael Mosiman. Es folgen Lawrence, Varize und Nichols.



Noch 14 Min:

Shimoda führt mit 1,3 Sekunden Vorsprung. Do fällt auf P3 zurück., Lawrence erreicht P4.



Noch 12 Min:

Shimoda führt vor Mosiman, Lawrence Do und Nichols. Osby stürzt und muss das Rennen beenden.



Noch 9 Min:

Shimoda wahrt die Angriffe von Mosiman ab!



Noch 6 Min:

Nichols ist der schnellste Mann auf der Strecke. Shimoda führt vor Mosiman, Lawrence, Nichols und Do.



Noch 4 Min:

Lawrence geht an Mosiman vorbei auf P2.



Noch 2 Min:

Mosiman kommt von der Strecke ab, verliert viel Zeit und fällt auf P4 zurück.



Noch 1 Min:

Shimoda führt vor Lawrence Nichols und Mosiman.



Letzte Runde:

Jo Shimoda holt den ersten Sieg in seiner Karriere vor Jett Lawrence und Colt Nichols. Der Japaner hält damit die Meisterschaft offen und rückt auf Gesamtrang 2 vor!

Ergebnis 250SX East Finale Salt Lake City 1:



1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Colt Nichols (USA), Yamaha

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS

5. Thomas Do (F), KTM

...

DNS: Christian Craig (USA), Yamaha

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Max Vohland (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 9:



1. Colt Nichols, 187

2. Jo Shimoda, 164, (-23)

3. Christian Craig, 151, (-29)

4. Jet Lawrence, 128, (-36)

5. Michael Mosiman, 116, (-71)

6. Joshua Osby, 103, (-83)

7. Joshua Varize, 98, (-89)

9. Thomas Do, 92 (-95)