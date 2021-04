Morddrohungen gegen Garrett Marchbanks (Yamaha)

Nach dem aggressiven Manöver gegen Cameron McAdoo (Kawasaki) erhielt Garrett Marchbanks (Yamaha) nicht nur substanzielle Kritik, sondern offene Morddrohungen. Hintergrund sind die Zwischenfälle mit McAdoo.

Garrett Marchbanks (Club MX Yamaha) hat in den sozialen Medien offene Morddrohungen erhalten. Hintergrund sind die Zwischenfälle in Atlanta-2 und Atlanta-3. Marchbanks hatte Cameron McAdoo im Finale von Atlanta-3 mit einem zweifellos unfairen Manöver attackiert, so dass beide Fahrer stürzten. Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung liegen allerdings viel tiefer. Die Chronologie der Ereignisse:

1. Cameron McAdoo fliegt im Finale von Atlanta-2 mit einem haarsträubenden Crash ab und verursacht einen Rennabbruch. Er wird von den Ärzten gecheckt, erhält eine Freigabe für den Neustart und erreicht das Podium.

2. McAdoo ist nach seinem Horrorcrash vor dem Rennen in Atlanta-3 weiterhin angeschlagen. Im Qualifying fliegt er erneut heftig ab und bleibt zunächst benommen am Boden liegen.

3. McAdoo beißt weiter auf die Zähne und macht weiter. Obwohl er alles andere als fit ist, erhält er erneut eine Freigabe für das Abendprogramm. Er verursacht nach dem Start zum Finale einen Massencrash und verursacht damit erneut einen Rennabbruch. Chris Blose bleibt regungslos mitten auf der Strecke liegen und wird mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Blose hatte Glück im Unglück und brach sich 'nur' mehrere Rippen sowie einen Daumen. Während Blose auf dem Weg ins Krankenhaus ist, steht der Verursacher des Chaos, Cameron McAdoo, erneut am Startgatter.

4. Nach dem Neustart gerät McAdoo mit Hunter Lawrence aneinander, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch im Titelkampf befindet. Lawrence muss ausweichen, kollidiert mit der Streckenbegrenzung, stürzt und fällt zurück.

5. McAdoo stürzt erneut, diesmal nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Seth Hammaker. Hammaker strauchelt in den Whoops, McAdoo kracht ihm ins Heck, stürzt und reisst den nachfolgenden Pierce Brown mit zu Boden. Brown überschlägt sich, sein Kopf wird unter seinem eigenen Motorrad eingeklemmt.

6. Spätestens jetzt haben es auch alle anderen Fahrer bemerkt, dass McAdoo - freundlich formuliert - verhaltensauffällig ist. Nun kommt Garret Marchbanks ins Spiel. Ihm brennen die Sicherungen durch. Er fährt in viel zu spitzem Winkel in die Rechtskehre, aus der McAdoo bereits wieder heraus beschleunigt, direkt vor sein Vorderrad, so dass beide stürzen. Das ist der dritte Crash von McAdoo in diesem Rennen. McAdoo ist diesmal klar das Opfer, Marchbanks der Täter.

McAdoo hat in Atlanta zwei Rennabbrüche verursacht und ist allein im Finale vonAtlatna-3 dreimal gestürzt - den schweren Trainingscrash nicht mitgerechnet. Die Stürze mit Lawrence und Hammaker waren unglückliche Rennunfälle, in die er im harten Meisterschaftskampf verwickelt war.

Garrett Marchbanks hat im letzten Jahr seinen Platz im Pro CircuitKawasaki Team verloren, obwohl er Rennen gewann. Er tritt in diesem Jahr als Privatfahrer für das Team 'Club MX' an. Von einigen Fans wird ihm nun vorgeworfen, die Attacke gegen McAdoo sei einRevancheakt gegen sein früheres Team gewesen.

Das wiederum weist Marchbanks vehement von sich. «Ich bitte nicht um Sympathie, aber ich frage mich, was Morddrohungen gegen mich bezwecken sollen. Ich werde mich im Moment aus den sozialen Medien zurückziehen, um meine Gedanken zu sammeln und aus diesem Fehler zu lernen. Ich möchte mich bei meinem Team 'Club MX' entschuldigen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir Rennen fahren.»

Marchbanks gibt zu, dass ihm im Finale von Atlanta-3 die Sicherungen durchgebrannt sind. «Er [McAdoo] ist in den letzten Rennen mehrere Male quer vor mir gesprungen, er hat die Rennabbrüche und mehrere Crashs verursacht. Ich habe das aggressive Manöver gegen ihn gestartet, weil ich ihn für eine reale Gefahr hielt. Aber die Gefahr ging von mir aus und das tut mir aufrichtig leid. Ich habe daraus gelernt und werde für die Zukunft daraus lernen», erklärte Marchbanks.

