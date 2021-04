Ken Roczen (Honda/P2): Auch Gabelbrücke verbogen

Ken Roczen (#94) erwischte in Atlanta-3 gute Starts

Nach dem Finale von Atlanta-3 stellte sich heraus, dass sich Ken Roczen bei seinem Crash nicht nur den Lenker verbogen hatte, sondern auch die Gabelbrücke. Trotz des Rückschlages geht Roczen positiv ins Saisonfinale.

Ken Roczen (Honda) hat sich mit dem eher harmlosen Sturz im Finale von Atlanta-3 nicht nur um den sicheren Sieg gebracht, sondern damit auch seine Titelchancen stark verringert. 16 Punkte Rückstand in zwei Rennen aufzuholen ist zwar theoretisch bei immerhin noch 52 zu vergebenden Punkten möglich, aber angesichts der Konstanz von WM-Leader Cooper Webb (KTM) realitätsfern. Dennoch ist im Sport - zumal im Supercross - jederzeit alles möglich. So lange es die theoretische Chance auf den WM-Titel gibt, wird Ken Roczen weiterkämpfen - so viel ist sicher. Damit werden wir bis zum Saisonfinale weiterhin mitreißende und spannende Rennen sehen.

Den Sturz am Ende der Whoops konnte Roczen gut abfangen. «Ich bekam einen Schlag, kam quer und wurde abgeworfen.» Er verlor nur ca. 7 Sekunden und blieb in Führung vor Webb. Das viel größere Problem war, dass sich sein Motorrad verbogen hatte. Schon nach dem Zieleinlauf in Atlanta wurde bekannt, dass sich der Deutsche den Lenker verbogen hatte, wodurch er nicht mehr die Pace hatte wie vor dem Sturz.

Nun wurde bekannt, dass nicht nur sein Lenker verbogen war, sondern sich auch die Gabelbrücke der Vorderradgabel verzogen hatte. Roczen musste also die letzten Runden mit einer krummen Fahrwerksgeometrie klarkommen, was den Einbruch seiner Rundenzeiten um 3 Sekunden erklärt. «Der Crash nahm mir den Wind aus den Segeln.»

«Ich habe durch den Crash 3 Punkte verloren, aber wir haben trotzdem einen guten Job gemacht. Ich bleibe auf jeden Fall positiv für die letzten Rennen.»

Ergebnis SX-WM Atlanta-3:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

5. Justin Barcia (USA), GASGAS

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

8. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

9. Marvin Musquin (F), KTM

10. Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 15 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 339

2. Ken Roczen (D), Honda, 323, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 299, (-40)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 264, (-75)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 234, (-105)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 223, (-116)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 209, (-129)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 199, (-140)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 182, (-157)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 177, (-162)