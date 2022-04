Happy End: Forkner siegt, Jett Lawrence ist Champion

Rang 2 genügte dem 18-jährigen australischen HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in Foxborough zum vorzeitigen Gewinn der US-Lites-Ostküstenmeisterschaft 2022. Im Finale setzte sich jedoch Austin Forkner (Kawasaki) durch.

8. und vorletzter Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im Gillette Stadium von Foxborough: Außenseiter Cullin Park (Honda) gewann den Holeshot zum Finale und führte das Rennen die gesamte erste Runde lang an. Titelfavorit Jett Lawrence (Honda) musste sich nach mäßigem Start erst aus dem Mittelfeld nach vorn kämpfen. Doch diesmal ging er nicht so stürmisch wie sonst zur Sache, sondern blieb mit Blick auf den vorzeitigen Meisterschaftsgewinn für seine Verhältnisse moderat und zurückhaltend. Mit kalkuliertem Risiko hatte er ab der zweiten Runde Austin Forkner in Schlagdistanz, ging sogar am Kawasaki-Werksfahrer vorbei, doch dieser konterte kaltschnäuzig.

An der Spitze des Feldes hatte GASGAS-Werksfahrer Pierce Brown die Führung vor RJ Hampshire übernommen. Hampshire wurde im Vorlauf in einen Massencrash verwickelt und war danach noch einmal gestürzt. Er musste den Vorlauf mit verbogenem Bike aufgeben und sich erst über den Hoffnungslauf für das Finale qualifizieren.

Hampshire griff im Finale in Runde 13 nach der Führungsposition, touchierte aber bei seinem Angriff in einer Rhythmussektion mit dem Vorderrad das Hinterrad von Brown, stürzte und wurde am Boden von seinem eigenen Motorrad getroffen. Diesmal hatte sich der hintere Kotflügel seines Motorrades im Hinterrad verkeilt. Hampshire musste die Box ansteuern und konnte danach auf P6 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Nach dem Crash von Hampshire kamen Forkner und in seinem Schlepptau auch Jett Lawrence dem führenden Brown immer näher. In Runde 16 kassierten ihn gleich beide. Zwischenzeitlich wurde das Geschehen auch durch die zahlreichen Überrundeten beeinflusst.

Lawrence wusste, dass ihm dieser zweite Platz sicher zum Titelgewinn reichte. Er kam am Ende Forkner zwar noch einmal bedrohlich nahe, doch es schien, als wolle er ihm diesen Sieg überlassen. Schließlich hatte Jett Lawrence beim Triple Crown Event von Arlington den heftigen Crash verursacht, bei dem sich Forkner seine Schulterverletzung zugezogen hatte, die ihm die Saison verkorkste.

So gab es in Foxborough auch ein Happy End: Jett Lawrence wurde vorzeitig Ostküsten-Champion und Austin Forkner feierte seinen ersten Saisonerfolg. Fast zwei Jahre musste der Pro nCircuit Kawasaki-Pilot auf diesen Triumph warten. Sein letzter Sieg beim Supercross war am 14. Juni 2020 beim Rennen in Salt Lake City 5, also vor fast zwei Jahren!

In Salt Lake City findet übernächste Woche auch das Finale der Ostküstenmeisterschaft mit dem East/West Showdown statt, bei dem Jett Lawrence bereits als der neue Champion antreten wird. «Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben hingearbeitet», freute sich Jett auf dem Podium von Foxborough.

Ergebnis Foxborough:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Pierce Brown (USA), GASGAS

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

5. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

7. Enzo Lopez (USA), Yamaha

8. Joshua Varize (USA), Husqvarna

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Jace Owen (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 East nach Lauf 8 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 192 (vorzeitig Champion 2022)

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 139, (-53)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 128, (-64)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 122, (-70)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 116, (-76)

6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 114, (-78)

7. Jordon Smith (USA), Honda, 104, (-88)

8. Jace Owen (USA), Yamaha, 90, (-102)