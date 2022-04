Video: Heftiger Crash von Hunter Lawrence in Atlanta

Hunter Lawrence stürzte während des Pressetages in Atlanta

Im Rahmen des Pressetages flog der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence bei einem weiten Dreifachsprung heftig ab und schlug hart auf dem Boden auf.

Am heutigen Samstag findet auf dem Atlanta Motor Speedway der 14. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. In der 250er Klasse treffen im East/West Showdown die Besten der Ost- und Westküstenserie aufeinander.

Am Freitag vor dem Rennen werden im Rahmen des Pressetages von den Protagonisten beider Klassen einige Showrunden absolviert. Der Kurs im Infield des Motor Speedways ist extrem anspruchsvoll. Er hat unter anderem 3 Waschbrettsektionen, 2 Sandsektionen und technisch anspruchsvolle Rhythmus- und Sprungsektionen.

Ein Dreifachsprung stellte selbst für die 450er Piloten eine Herausforderung dar. Die 250er Fahrer haben weniger Leistung zur Verfügung und müssen den Absprung sehr genau und mit maximaler Traktion treffen, um es über den dritten Hügel zu schaffen.

Der australische HRC-Pilot Hunter Lawrence, der in der Westküstenmeisterschaft startet und dort auf P2 rangiert, landete auf der 3. Kuppe, wurde komplett ausgehebelt und flog mit einem Salto ab. Sein jüngerer Bruder Jett eilte ihm sofort zu Hilfe. Zum Glück konnte Hunter sich wieder aufrappeln und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen.

Die Rennen beginnen heute übrigens früher als sonst.