Offiziell: Tony Cairoli (KTM) startet in den USA

Seine MXGP-WM-Karriere beendete Antonio Cairoli (36) zwar Ende 2021, der Red Bull-KTM-Star wird aber auch 2022 Rennen bestreiten: Fix dazu gehören die ersten zwei Stationen der US-Nationals.

Es war ein offenes Geheimnis, dass Antonio Cairoli auch nach dem Ende seiner GP-Karriere noch vereinzelt Rennen bestreiten wollte, vor allem die US-amerikanische Outdoor-Serie stand auf seiner Wunschliste ganz oben. Nun ist fix: Der neunfache Motocross-Weltmeister wird für Red Bull KTM in der 450er-Klasse in dieser Saison sein Promotocross-Debüt geben. Vorerst sind Starts bei den ersten zwei Events in Pala (28. Mai) und Hangtown (4. Juni) geplant.

«Es ist aufregend, endlich zu bestätigen, dass ich in den USA fahren werde», verkündete Tony. «In Amerika zu fahren und Rennen zu bestreiten, ist etwas, das ich schon immer einmal ausprobieren wollte. Ich mag den Look der Strecken dort».

Zu seiner Herangehensweise an das US-Abenteuer erklärte der 36-jährige Italiener: «Für mich gibt es keinen Druck zu performen, ich komme auch nicht mit derselben Vorbereitung dorthin, wie ich sie für eine Weltmeisterschaft absolviert hätte. Ich nehme es aber ernst und strebe gute Ergebnisse an. Ich weiß, dass das ein gewisses Maß an Interesse wecken wird. Es wird großartig sein zu reisen, Freunde zu sehen und die Zeit zu genießen.»

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer freut sich ebenfalls schon auf das US-Gastspiel des zurückgetretenen MXGP-Stars. «Unsere Red Bull-KTM-Struktur bedeutet, dass wir Tony in den USA voll unterstützen können. Er ist eine Ikone und immer noch ein wichtiger Bestandteil unseres Racing-Programms und es fühlt sich so an, als wäre dies das Mindeste, das wir tun können, um für all die Siege, Titel und Geschichten, die er mit uns in mehr als zehn Jahren geschrieben hat, etwas zurückzugeben. Ich glaube, dass es auch für die amerikanischen Motocross-Fans cool sein wird, etwas von dem Talent zu sehen, das Tony zu einem der besten Fahrer in der WM-Geschichte gemacht hat.»

Ian Harrison, Teammanager von Red Bull KTM in Nordamerika, stimmte ihm zu: «Wir sind stolz, einen Fahrer und eine Person wie Tony in unserer Struktur zu haben. Er ist eine wahre Legende des Sports und einer der besten Fahrer der modernen Ära. Seine Errungenschaften decken sich mit seiner Wirkung rund um die Welt. Wir wissen, dass er sich darauf vorbereitet, hier Rennen zu fahren, und wir haben auch daran gearbeitet, ihm den bestmöglichen Support bieten zu können. Wir haben ja bis zum Ende der MXGP-Saison 2021 gesehen, dass er noch immer extrem konkurrenzfähig ist, daher glaube ich, dass es für die US-Fans aufregend sein wird, ihn in Aktion zu sehen.»