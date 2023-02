Hunter Lawrence (Honda) gewinnt Saisonauftakt

Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence gewann den Auftakt der US-Ostküsten-Meisterschaften in Houston/Texas vor dem überraschend gut aufgelegten Max Anstie. Tom Vialle (KTM) stürzte bei seinem US-Debüt.

Auftakt der US-Ostküstenmeisterschaften in Houston/Texas. Honda Rookie Chance Hymas gewann den Start ins 250er-Finale vor dem französischen MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM). Vialle übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Hunter Lawrence kollidierte beinahe mit Vialle während des Sprungs. Vialle scrubbte und legte seine KTM quer in die Luft und kam mit seinem Hinterrad dem Vorderrad von Hunter bedrohlich nahe. Lawrence musste aufmachen, kam nach dem Triple aber von der Strecke ab und verlor eine Position, doch in Runde 3 übernahm der Australier am Ende der Sandsektion die Führung, die er danach nicht mehr aus der Hand gab.

Die Überraschung des Tages war Max Anstie auf der Firepower-Honda. Der Brite brannte im Qualifying die schnellste Rundenzeit in den Boden und beendete den Vorlauf auf P2. Besonders auffällig war sein Kurvenspeed und sein Speed im Bereich der Whoops. Nach der Hälfte des Rennens schoss er in den Whoops an Vialle vorbei auf Rang 2.

Vialle rangierte bis eine Minute vor Schluss auf P3, doch er stürzte in einer Linkskehre über das Vorderrad, fiel auf P5 zurück und musste seine Hoffnungen auf ein Podium begraben. Auch Nate Trasher (Yamaha) ging am Ende im Sand zu Boden und fiel von P7 auf 15 zurück. Vialle haderte speziell mit den Whoops und musste am Ende noch Jeremy Martin (Yamaha) und Michael Mosiman (GASGAS) passieren lassen. 'Jeremy Martin stürzte in der letzten Rund und fiel von P4 auf P5 zurück.

Hunter Lawrence gewann mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden vor Anstie und Smith und führt damit die Ostküstenmeisterschaft mit einem Vorsprung von 3 Punkten an.

Ergebnis Houston 250East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS

7. Tom Vialle (F), KTM

8. Chance Hymas (USA), Honda

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Chris Blose (USA), Kawasaki

…

14. Jace Owen (USA), Honda

15. Nate Trasher (USA), Yamaha

Tabellenstand 250East nach Runde 1 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Max Anstie (GB), Honda, 23, (-3)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 21, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 19, (-7)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 18, (-8)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 17, (-9)

7. Tom Vialle (F), KTM, 16, -10)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 15, (-11)

9. Cullin Park (USA), Honda, 14, (-12)

10. Chris Blose (USA), Kawasaki, 13, (-13)

…

14. Jace Owen (USA), Honda, 9, (-17)

15. Nate Trasher (USA), Yamaha, 8, (-18)