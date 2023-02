Tom Vialle (Red Bull-KTM/7.): Debüt mit Ausrutscher 05.02.2023 - 09:20 Von Johannes Orasche

© KTM Tom Vialle: Eindrucksvolles Debüt in Texas

Red Bull-KTM-Ass und MX2-Weltmeister Tom Vialle schaffte es bei seinem US-Supercross-Debüt auf Platz 7 und führte später am Abend in Houston sogar das Finalrennen an.