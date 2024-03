Cameron McAdoo (Kawa) siegt in Indy vor Vialle (KTM)

Kawasaki-Werksfahrer Cameron McAdoo gewann mit einem 1-2-3-Ergebnis das Triple Crown Event von Indianapolis und übernahm damit die Führung in der US-Ostküsten-Meisterschaft.

5. Lauf der 250 ccm US Ostküstenmeisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis (Indiana): Firepower Honda Pilot Max Anstie brannte im Qualifying die schnellste Rundenzeit in den Boden. Yamaha-Pilot Daxton Bennick gewann den Holeshot zum ersten Finale des Abends, doch Cameron McAdoo setzte sich in Runde 2 an die Spitze des Feldes, während Tabellenführer Tom Vialle (KTM) am Ende der langen Waschbrettsektion über den Lenker abflog und von P2 auf P4 zurückfiel. Auch Max Anstie stürzte und konnte auf P19 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll gewann den Start zum zweiten Finale. In Runde 2 setzte sich Haiden Deegan gegen Swoll durch, übernahm die Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 8,9 Sekunden vor McAdoo und Vialle. Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker, der das erste Finale auf P3 beendet hatte, flog in einer Rhythmussektion heftig über den Lenker ab und fiel von P3 auf P14 zurück.

Nach dem Start zum dritten Finale kam es zu einem von 'Dangerboy' Deegan verursachten Massencrash, in den auch Max Anstie verwickelt wurde. Deegan blieb in der ersten Kurve mit der Fußraste an der Streckenbegrenzung hängen und ging zu Boden. Tom Vialle zog den Holeshot und gewann das dritte Finale mit einem Start-Ziel-Sieg vor Pierce Brown (GASGAS) und Cameron McAdoo. Deegan fuhr in diesem Rennen von ganz hinten noch bis auf den 6. Platz nach vorne und wurde damit Dritter der Tageswertung.

Max Anstie kam in diesem Rennen nach seinem Startcrash nur auf P12 ins Ziel und beendete den Tag mit einem enttäuschenden 19-6-12-Resultat auf Gesamtrang 13.

Cameron McAdoo gewann das Triple Crown Event von Indianapolis mit einem 1-2-3-Ergebnis vor Tom Vialle (4-3-1) und Haiden Deegan (2-1-6) und übernahm damit auch die Führung in der Ostküstenmeisterschaft.

Coty Schock (Yamaha), der sich vor einer Woche einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, trat in Indianapolis an und beendete den Tag auf P4. Dominique Thury (D) musste nach P27 im kombinierten Qualifying ins Last Chance Qualifying, wo er auf P20 den Finaleinzug verpasste.

Die Ostküsten-Piloten haben jetzt eine Pause bis zum 13 April in Foxborough. In der kommenden Woche geht es in Seattle mit dem 6. Lauf der US Westküstenmeisterschaften weiter.

Ergebnis SX Indianapolis 250East:

1. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 1-2-3

2. Tom Vialle (F), KTM, 4-3-1

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-1-6

4. Pierce Brown (USA), GASGAS, 12-4-2

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 5-8-8

6. Nicholas Romeno (USA), Yamaha, 8-10-5

7. Jeremy Martin 8USA), Yamaha, 7-9-7

8. Chance Hymas (USA), Honda, 9-5-11

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 3-14-9

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 11-15-4

11. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-7-20

12. Henry Miller (USA), Honda, 10-11-13

13. Max Anstie (GB), Honda, 19-6-12

…

DNS: Guillem Farres (E), Husqvarna

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNQ: Dominique Thury (D), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Event 5:

1. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 98 Pt.

2. Tom Vialle (F), KTM, 96, (-2)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 87, (-11)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-16)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 79, (-19)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 72, (-26)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 71, (-27)

8. Max Anstie (GB), Honda, 62, (-36)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-38)

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 58, (-40)

…

36. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-96)