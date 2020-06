Austin Forkner (Kawasaki) gewinnt SLC 4

Mit seinem Sieg beim ersten Aufeinandertreffen der US-Westküstenmeisterschaft nach der Corona-Pause in Salt Lake City, verdrängte Austin Forkner (Kawasaki) Justin Cooper von P2. Ferrandis baut seine Tabellenführung aus.

7. Lauf der US-Westküstenmeisterschaft: Der französische Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) haderte mit seinem Vorlauf und musste auf P5 einem schlechteren Startplatz aus ins Finale starten.

Dem Franzosen gelang dennoch auf P4 ein guter Start. Im Verlaufe des Rennens kämpfte er sich bis auf P2 nach vorne. Austin Forkner (Kawasaki) startete hinter Justin Cooper auf P2, setzte sich aber bereits in der ersten Runde an die Spitze des Feldes und gewann das Finale von Salt Lake City.

Mit seinem Sieg verdrängte er Cooper von Rang 2 in der Tabelle. Ferrandis führt jetzt mit 10 Punkten Vorsprung.

Alle Einzelheiten vom Finale des 7. Laufs zur Westküstenmeisterschaft in Salt Lake City erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Cooper gewinnt den Start vor Forkner, Mcadoo und Dylan Ferrandis.



Noch 14 Min:

Forkner führt vor Cooper, Mcadoo, Ferrandis und Jett Lawrence. Hunter Lawrence fällt nach einem Fehler zurück.



Noch 12 Min:

Ferrandis hat seinen Teamkollegen Cooper in Schlagdistanz.



Noch 9 Min:

Ferrandis geht an Cooper vorbei auf P3.



Noch 8 Min:

Ferrandis geht an Mcadoo vorbei auf P2 und muss jetzt eine Lücke von 4,1 Sekunden zu Austin Forkner schließen.



Noch 7 Min:

Die Überrundungen haben begonnen.



Noch 5 Min:

Hunter Lawrence geht erneut zu Boden.



Noch 3 Min:

Ferrandis kann die Lücke zu Forkner nicht schließen.



Noch 2 Min:

Ferrandis hat noch 3,1 Sekunden Rückstand.



Letzte Runde:

Austin Forkner gewinnt mit 3,1 Sekunden Vorsprung vor Dylan Ferrandis und Cameron Mcadoo.

Ergebnis 250SX West SLC 4:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Michael Mosiman (USA), Husqvarna

6. Alex Martin (USA), Suzuki

7. Brandon Hartranft (USA), KTM

8. Christian Craig (USA), Honda

9. Derek Drake (USA), KTM

10. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

11. Jett Lawrence (AUS), Honda

12. Luke Clout (AUS), Honda

13. Hunter Lawrence (AUS), Honda

Meisterschaftsstand nach 7 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 158

2. Austin Forkner, 148 (-10)

3. Justin Cooper, 147 (-11)

4. Brandon Hartranft, 126, (-32)

5. Alex Martin, 115, (-43)