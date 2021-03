Woher kommt Kawasaki-Senkrechtstarter Seth Hammaker?

Seth Hammaker kam aus dem Amateurbereich ins Team 'Pro Circuit Kawasaki' und holte bei seinem dritten Renneinsatz bereits seinen ersten Sieg. Dabei ist Hammaker mit 20 Jahren nicht der typische Rookie-Youngster.

Wer am Sonntag in den frühen Morgenstunden in die Ergebnislisten des US-Supercross schaute, musste schon zweimal hinsehen, ob womöglich doch eine falsche Seite aufgeschlagen wurde. Seth Hammaker hatte das Supercross-Rennen der 250er Westküstenmeisterschaft von Arlington gewonnen! Aber wer zum Teufel ist Seth Hammaker?

Offensichtlich hatte in Arlington ein Rookie das Rennen gewonnen, ein No-Name, den kaum jemand kannte. Aber Rookies sind für gewöhnlich sehr junge Burschen, Jungs wie Jett Lawrence, Adam Cianciarulo oder Ken Roczen in ihren Anfangsjahren. Seth Hammaker ist für einen Rookie aber eigentlich schon ziemlich alt. Wer mit 20 Jahren sein erstes Profirennen fährt, geht nicht mehr als Wunderknabe durch.

Woher kommt dieser Senkrechtstarter, der das dritte Profirennen seines Lebens gewinnt? Seth Hammaker kommt aus dem Amateur-Motocrossbereich. Er war aber bereits mehrfach beim 'Carmichael Supercross' der Amateurklassen in Daytona erfolgreich und gewann 2017 die 'AllStars' Klasse beim Monster Energy Cup der Amateure. Hammaker verlor jedoch mehrere Jahre durch Verletzungen, die den Absprung vom Amateur- ins Profilager immer wieder verhinderten. «Ich hatte mehrere Schulterverletzungen. Diese wurden in Ordnung gebracht und es gab den nächsten Rückschlag. So musste ich wieder ein weiteres Jahr warten, den Wechsel vom Amateur- ins Profilager zu schaffen. Das hat mich mindestens zwei Jahre gekostet. Außerdem fehlte es mir durch den Epstein-Barr-Virus an Konstanz. Ich habe weitergemacht und wusste, dass meine Zeit kommen würde.»

Pro Circuit Mastermind Mitch Prayton gab Hammaker die Chance, 2021 für eines der besten Teams im US-Paddock zu starten. Seine Teamkollegen sind Cameron McAdoo, der die Westküstenmeisterschaft anführt, und Jordon Smith, der auch einer der Besten seiner Klasse ist. In der Pressekonferenz nach dem Rennen erinnerte sich Hammaker: «Das war das längste Rennen meines Lebens. Nach der Hälfte der Distanz dachte ich: Mann, das war jetzt erst die Hälfte. Als mir mein Mechaniker anzeigte, dass es noch 5 Runden sind, dachte ich: Okay, das kannst du jetzt schaffen und ich habe das Ding durchgezogen.»

Ergebnis SX West Arlington-1:



1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

2. Hunter Lawrence (USA), Honda

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Cameron McAdoo , 70

2. Justin Cooper, 64(-6)

3. Hunter Lawrence, 58, (-12)

4. Garrett Marchbanks, 57, (-13)

5. Seth Hammaker, 55, (-15)