Sieger Eli Tomac (Kawasaki) ist zurück im Titelkampf

Mit seinem Sieg in Daytona konnte Titelverteidiger Eli Tomac in der Supercross-WM Boden gutmachen und seinen Rückstand auf WM-Leader Ken Roczen (Honda) deutlich verkürzen. Es war sein 5. Sieg auf dem legendären Kurs.

Mit seinem 5. Sieg in Daytona hat Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) beim 9. Lauf zur Supercross-WM im Infield des legendären 'International Speedway' mit dem bisherigen Rekordhalter Ricky Carmichael gleichgezogen. «Daytona hat mir ja schon immer viel Spaß gemacht», erklärte der Kawasaki-Werksfahrer. «Ich bin hier in der Vergangenheit schon öfter gut gefahren, aber dennoch war es nie leicht, auch heute nicht. Bei der Auswahl des Startplatzes bin ich strategisch vorgegangen. Ich habe die Lites-Klasse beobachtet und gesehen, dass man innen am besten wegkommt. Das habe ich dann im Finale auch umsetzen können. Nachdem ich die Spitze übernommen hatte, habe ich nur noch nach vorne geschaut und bin mein eigenes Rennen gefahren. Wir sind noch mitten in der Meisterschaft und es kann noch viel passieren.»

Eli Tomac fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg nach Hause und verkürzte seinen Rückstand auf Tabellenführer Ken Roczen (Honda) in Daytona von 31 auf 24 Zähler. Bei noch 8 zu absolvierenden Rennen ist er damit wieder im Titelkampf dabei. Vierter in der WM-Tabelle hinter Roczen, Webb und Tomac ist Justin Barcia.

Für Kawasaki war der Tag in Daytona ein totaler Erfolg, denn auch Cameron McAdoo gewann den Lauf der 250-Lites-Westküstenmeisterschaft und übernahm damit sogar die Meisterschaftsführung. Für McAdoo war dieser Triumph zugleich der erste Sieg in dieser Klasse. «Dafür haben wir gearbeitet und ich sage euch, das ist erst der Anfang!»

Ergebnis SX-WM Daytona:



1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

4. Ken Roczen (D), Honda

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

WM-Stand nach Runde 9 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 199

2. Cooper Webb (USA), KTM, 197, (-2)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 175, (-24)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 153, (-46)

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 143, (-56)