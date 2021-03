Arlington-1: Rookie Seth Hammaker (USA) gewinnt

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Rookie Seth Hammaker (Kawasaki) das Finale der Supercross-Westküstenmeisterschaft von Arlington-1 vor Hunter Lawrence (Honda) und Cameron McAdoo. Thury verpasste erneut den Finaleinzug.

3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaft in Arlington: Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf Rang 23 für das Abendprogramm, doch er verpasste mit P13 im Vorlauf und Rang 6 im Hoffnungslauf erneut den Finaleinzug.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Kawasaki-Rookie Seth Hammaker bei seinem 3. Rennen als Supercross-Profi das Finale von Arlington, während sein Kawasaki-Teamkollege Jordon Smith stürzte und aufgeben musste. Es war Hammakers erster Karrieresieg. Er gewann mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor Hunter Lawrence (Honda) und Cameron McAdoo (Kawasaki), der die Tabelle nach 3 absolvierten Rennen weiterhin anführt. Justin Cooper (Yamaha) stürzte in der letzten Runde.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Arlington-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Seth Hammaker gewinnt den holeshot vor Jordon Smith und Hunter Lawrence.



Noch 14 Min:

Smith greift Hammaker an und kommt von der Strecke ab. Lawrence nutzt seine Chance und geht vorbei auf Rang 2.



Noch 11 Min:

Hammaker führt vor Lawrence, Smith, McAdoo, Martin, Cooper, Swoll und Marchbanks.



Noch 10 Min:

Jordon Smith stürzt. Er wird von seinem Teamkollegen Mcadoo am Boden touchiert. Es scheint, dass sich Smith an der Schulter verletzt hat. Smith beendet das Rennen.



Noch 8 Min:

Hammaker führt mit 2,7 Sekunden Vorsprung vor Lawrence und McAdoo.



Noch 3 Min:

Hammaker kann einen Sturz gerade noch vermeiden, so kann Lawrence die Lücke zum Führenden schließen. Hammaker führt nur noch mit 1,9 Sekunden Vorsprung.



Letzte Runde:

Cooper geht an McAdoo vorbei auf Rang 3, doch McAdoo kontert. Cooper greift erneut an, stürzt aber in einer Linkskehre. Er kann sich aber schnell aufrappeln und kommt auf P4 ins Ziel.

Ergebnis SX West Arlington-1:



1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

2. Hunter Lawrence (USA), Honda

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

7. Stilez Robertson (USA), Husqvarna

8. Mitchell Harrison (USA), Honda

9. Chris Blose

10. Nate Trasher (USA), Yamaha

...

14. Alex Martin (USA), Yamaha

...

17. Cedric Soubeyras (USA), GASGAS

22. (DNF) Jordon Smith (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Cameron McAdoo , 70

2. Justin Cooper, 64(-6)

3. Hunter Lawrence, 58, (-12)

4. Garrett Marchbanks, 57, (-13)

5. Seth Hammaker, 55, (-15)

6. Jalek Swoll (USA), 34, (-19)