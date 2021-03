Hunter Lawrence (Honda) siegt in Texas, Thury auf P17

Mit einem cleveren Manöver setzte sich Hunter Lawrence (Honda) an die Spitze des Feldes und holte seinen ersten Laufsieg im Finale von Arlington-2. Dominique Thury (Yamaha) gewann das LCQ und kam auf P17 ins Ziel.

4. Lauf zur Supercross-Westküstenmeisterschaft, Arlington-2: Mit P11 im Vorlauf hatte Dominique Thury (Yamaha) den Direkteinzug ins Finale wieder knapp verpasst, denn nur die Top-9 kommen direkt ins Finale. Doch im LCQ (last chance qualifying) startete der Schneeberger gut auf P4, arbeitete sich schnell auf Rang 2 nach vorne und holte in der letzten Runde den Laufsieg. Damit stand Thury erstmals in einem US- Finale! Dominique Thury ist damit endgültig in den USA angekommen.

Im Finale stürzte Justin Cooper (Yamaha) schon in der ersten Runde und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Hunter Lawrence (Honda) befand sich nach dem Start in der Spitzengruppe. Der Australier wartete auf seine Chance und ging in einem Zuge an Harrison und Swoll vorbei in Führung und holte seinen ersten Laufsieg. «Darauf habe ich schon so lange gewartet», erklärte der ältere der beiden Lawrence-Brüder. «Nach meinen vielen Rückschlägen war das eine Erlösung. Nachdem ich mir letztes Jahr in Loretta Lynn erneut die Schulter ausgekugelt habe, dachte ich schon ans Aufhören. Nun hat es endlich mit einem Sieg im Supercross geklappt.» In der Gesamtwertung der US-Westküstenmeisterschaft rangiert Lawrence mit nur noch 2 Punkten Rückstand hinter Cameron McAdoo (Kawasaki) auf Rang 2. Der Tabellenführer stürzte im Finale in den Whoops und konnte auf Rang 7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Dominique Thury kam im Finale von Arlington-2 vor dem US-erfahrenen Franzosen Cedric Soubeyras auf Rang 17 ins Ziel.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Arlington-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Mitchell Harrison (Honda) gewinnt den Start vor Swoll, Peters, Blose und Lawrence. Thury geht auf P21 in die ersten Runde. Cooper stürzt und fällt auf P19 zurück.



Noch 14 Min:

Thury ist auf P18 vorgefahren. Harrison führt vor Swoll, Lawrence, McAdoo, Peters und Smith.



Noch 11 Min:

Führungswechsel! Lawrence geht an Harrison und Swoll vorbei in Führung, McAdoo stürzt in den Whoops. Thury rangiert auf P17.



Noch 7 Min:

Lawrence führt vor Swoll, Harrison, Peters und Marchbanks.



Noch 5 Min:

Thury rangiert weiterhin auf P17, Cooper auf Rang 7.



Noch 3 Min:

Lawrence führt vor Swoll, Peters, Marchbanks und Harrison.



Noch 1 Min:

Ein Fahrer ist in den Whoops zu Boden gegangen, damit rangiert Thury auf P16. Cooper geht an Harrison vorbei auf P5.



Letzte Runde:

Hunter Lawrence gewinnt mit 5 Sekunden Vorsprung vor Jalek Swoll uns Kyle Peters. Dominique Thury wird in der letzten Runde von Enzo Lopes überholt und kommt auf Rang 17 ins Ziel.

Ergebnis SX West Arlington-2:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

3. Kyle Peters (USA), Honda

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

5. Justin Cooper (USA), Yamaha

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

8. Jordon Smith (USA), Kawasaki

9. Chris Blose (USA), GASGAS

10. Nate Trasher (USA), Yamaha

11. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

...

17. Dominique Thury (D), Yamaha

18. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Cameron McAdoo , 86

2. Hunter Lawrence, 84, (-2)

3. Justin Cooper, 82, (4)

4. Garrett Marchbanks, 76, (-10)

5. Jalek Swoll (USA), 74, (-12)

6. Seth Hammaker, 69, (-19)