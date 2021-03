Ken Roczen (Honda/P6): Revanche am Dienstag?

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen will die Ereignisse des letzten Wochenendes in Arlington abhaken und nach vorne schauen. Bereits am Dienstag geht die Supercross-WM in Runde 11.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht die Supercross-WM in Arlington in ihre 11. Runde. Diesmal wird Cooper Webb das 'redplate' des WM-Führenden an seiner Werks-KTM tragen. Webb hat einen Vorsprung von 7 Punkten in der WM-Tabelle. Roczen schildert die Lage aus seiner Sicht: «Der Samstag ging eigentlich gut los. Ich hatte ein gutes Qualifikationstraining und danach im Vorlauf auch einen guten Start. Auf der Außenlinie neben Dean Wilson wurde ich etwas abgedrängt und verlor an Boden, so dass ich nach dem Start auf Rang 4 lag.»

Roczen konnte Dylan Ferrandis schnell und ohne größere Probleme passieren, hing danach aber 5 lange Runden hinter Dean Wilson (Husqvarna) fest. «Mehrfach habe ich vergebens zum Überholen angesetzt und schließlich ist mir an einem Dreifachsprung ein Fehler unterlaufen. Ich bin gestürzt und auf Rang 7 zurückgefallen. Damit hatte ich natürlich eine denkbar schlechte Startposition für das Finale. Der Start ins Finale verlief dann auch entsprechend und ich kam danach auch nicht wirklich weiter nach vorn, denn das Überholen war auf dieser Strecke sehr schwierig. Platz 6 war nicht mein angestrebtes Ergebnis, aber wir werden schon am Dienstag einen neuen Anlauf starten. Dieses Rennen werde ich nun abhaken und nach vorn schauen, Das Gute ist, dass es nicht das letzte Rennen der Saison war. Es liegen noch viele Rennen vor uns und am Dienstag werden wir uns hoffentlich revanchieren können.»

Ergebnis SX-WM Arlington-1:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Justin Barcia (USA), GASGAS

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Chase Sexton (USA), Honda

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

6. Ken Roczen (D), Honda

WM-Stand nach Runde 10 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 223

2. Ken Roczen (D), Honda, 216, (-7)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 190, (-33)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 176, (-47)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 152, (-71)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 152, (-71)