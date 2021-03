Justin Cooper (Yamaha), Start-Ziel-Sieg, Thury P13

Justin Cooper übernahm in Arlington die Tabellenführung in der Westküstenmeisterschaft

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Justin Cooper (Yamaha) den 5. Lauf zur US-Westküstenmeisterschaft in Arlington und übernahm damit die Tabellenspitze. Dominique Thury (Yamaha) holte 10 weitere Punkte.

5. Lauf zur Supercross-Westküstenmeisterschaft: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Justin Cooper (Yamaha) das Finale von Arlington-3 und übernahm damit die Meisterschaftsführung. Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda), der das Finale von Arlington-2 gewonnen hatte, übersprang einen Dreifachsprung und wurde in der nachfolgenden Linkskehre von der Strecke katapultiert und vom Fangnetz aufgefangen, so dass er zwar weiterfahren konnte, aber auf P5 zurückfiel und seine Tabellenführung an Justin Cooper verlor.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich mit P6 im Vorlauf erstmals direkt für das Abendprogramm, während sein Teamkollege Garrett Marchbanks stürzte und sich erst über das Last Chance Qualifying (LCQ) fürs Finale qualifizieren musste. Im Finale erreichte Thury dann mit Rang 13 sein bestes Ergebnis und holte sich damit 10 weitere Meisterschaftspunkte.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Arlington-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Justin Cooper gewinnt den 'holeshot' vor Cameron McAdoo und Hunter Lawrence. Thury rangiert auf P14.



Noch 13 Min:

Cody Schock stürzt und fällt weit zurück. Thury fällt auf P15 zurück.



Noch 12 Min:

Thury hat wieder P14 erreicht.



Noch 10 Min:

Garrett Marchbanks kommt von der Strecke ab, stürzt und fällt auf P9 zurück.



Noch 7 Min:

Cooper führt mit 1,4 Sekunden Vorsprung.



Noch 3 Min:

Marchbanks holt weiter auf und hat P7 erreicht.



Noch 2 Min:

Marchbanks geht an Blose vorbei auf P6.



Noch 1 Min:

Lawrence springt viel zu weit und fliegt in das Streckenbegrenzungsnetz! Der Australier fällt auf P5 zurück. Thury hat P13 erreicht.



Letzte Runde:

Justin Cooper gewinnt vor Cameron McAdoo und Seth Hammaker. Lawrence kommt auf Rang 5 ins Ziel, Thury auf P13. Cooper ist neuer Tabellenführer.

Ergebnis SX West Arlington-3:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

7. Chris Blose (USA), GASGAS

8. Kyle Peters (USA), Honda

9. Nate Trasher (USA), Yamaha

10. Jarrett Frye (USA), Yamaha

...

13. Dominique Thury (D), Yamaha

14. Coty Schock (USA), Honda

15. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 5:



1. Justin Cooper, 108

2. Cameron McAdoo , 106, (-2)

3. Hunter Lawrence, 102, (-6)

4. Jalek Swoll, 93, (-15)

5. Garrett Marchbanks, 93, (-15)

6. Seth Hammaker, 88, (-20)

...

24. Dominique Thury, 16, (-92)