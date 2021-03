Arlington-2: Webb (KTM) siegt vor Tomac und Roczen

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Cooper Webb (KTM) den 11. Lauf zur Supercross-WM von Arlington-2 vor Eli Tomac (Kawasaki) und Ken Roczen (Honda) und baut seinen Vorsprung auf 12 Punkte aus.

11. Lauf zur Supercross-WM von Arlington-2: Der Tag begann nicht gut für den neuen WM-Leader Cooper Webb (KTM): Er stürzte in den Whoops, gewann danach aber den Vorlauf mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg vor Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki). Webb gewann den 'holeshot' zum Finale und machte danach alles richtig. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann am Ende mit 4,6 Sekunden Vorsprung vor Tomac und Roczen. Damit konnte Webb seine Tabellenführung weiter ausbauen und führt nach 11 von 17 absolvierten Runden die Supercross-WM mit 12 Punkten Vorsprung vor Roczen an.

Ken Roczen (Honda) startete im Finale auf Rang 3 hinter Tomac und konnte das Tempo der Spitze über die Distanz zwar mitgehen, aber er kam nicht nah genug an Tomac heran, um den Titelverteidiger zu attackieren. «Zumindest stehe ich heute einmal wieder auf dem Podium», sagte der am Ende doch sichtlich enttäuschte Roczen, für den es heute in Hinblick auf die Meisterschaft wichtig gewesen wäre, Webb zu schlagen. «Wir geben unseren Traum dennoch nicht auf und werden am Samstag wieder angreifen», erklärte der Thüringer.

Marvin Musquin konnte in Arlington-2 nicht antreten. Er hatte sich am letzten Samstag bei einem Crash im Vorlauf eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Am kommenden Samstag geht es im AT&T Stadium von Arlington erneut um WM-Punkte.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Arlington-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Webb gewinnt den Start vor Tomac und Roczen. Es folgen Sexton, Davalos und Bogle. Anderson geht in der ersten Kurve zu Boden.



Noch 18 Min:

Tomac wehrt den ersten Angriff Roczens ab.



Noch 14 Min:

Tomac attackiert nun Webb in den Whoops. Roczen fällt einige Meter zurück.



Noch 12 Min:

Roczen fällt auf P3 etwas zurück. Sein Rückstand beträgt 2 Sekunden.



Noch 7 Min:

Barcia quetscht sich an Plessinger vorbei auf P5.



Noch 6 Min:

Roczens Rückstand auf Webb wächst auf 2,7 Sekunden an.



Noch 5 Min:

Roczen kann den Anschluss an die Spitze nicht mehr halten und fällt auf 4 Sekunden zurück. Tomac ist zu früh am Gas und kann einen Sturz am Eingang der Whoops gerade noch verhindern.



Noch 2 Min:

Leader Webb kann seinen Vorsprung auf 3,4 Sekunden ausbauen. Roczen hat dahinter bereits 5 Sekunden Rückstand.



Noch 1 Min:

Roczen folgt der Spitze nicht mehr. Er lässt abreißen und sichert nun P3 ab.



Letzte Runde:

Cooper Webb gewinnt mit 4,6 Sekunden Vorsprung vor Eli Tomac, Ken Roczen und Justin Barcia.

Vorläufiges Ergebnis SX-WM Arlington-2 *):

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki

3. Ken Roczen (D), Honda

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna

7. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

9. Martin Davalos (USA), KTM

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Justin Bogle (USA), KTM

13. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

14. Vince Friese (USA), Honda

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

16. Max Anstie (GBR), Suzuki

17. Broc Tickle (USA), Honda

18. Cade Clason (USA), Kawasaki

19. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

20. Justin Starling (USA), KTM

...

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

DNS: Broc Tickle (USA), Honda

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 249

2. Ken Roczen (D), Honda, 237, (-12)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 213, (-36)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 249, (-54)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 168, (-81)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 162, (-87)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 154, (-95)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 137, (-112)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 135, (-114)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-126)

*) Die AMA untersucht derzeit, ob Jason Anderon abgekürzt und sich einen Vorteil verschafft hat