Arlington-2: AMA korrigiert Ergebnisse

Hunter Lawrence führt die Westküstenmeisterschaft an

Die Ergebnisse von Arlington-2 in beiden Klassen wurden korrigiert. Westküsten-Tabellenführer Cameron McAdoo (Kawasaki) wurde von P7 auf P10 versetzt. Damit ist Lawrence WM-Leader Jason Anderson rückte von P6 auf P7.

Westküsten-Tabellenführer Cameron McAdoo stürzte im Finale in den Whoops, hob seine Kawasaki auf, setzte das Rennen neben den Whoops fort und kam auf P7 ins Ziel. Das wurde von der AMA als Abkürzung gewertet. McAdoo wurde auf P10 strafversetzt. damit verlor er auch seine Tabellenführung an Hunter Lawrence, der jetzt mit einem Punkt Vorsprung führt.

Auch das 450er-Ergebnis wurde korrigiert. Jason Anderson (Husqvarna) krachte vor der Einfahrt in die Whoops in das Bikes des gestürzten Vince Friese, schlug einen Haken, überquerte die Tuff-Blocks und fuhr neben der Strecke komplett an den Whoops vorbei. Dafür wurde er von P6 auf P7 strafversetzt.

Korrigiertes Ergebnis SX West Arlington-2:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

3. Kyle Peters (USA), Honda

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

5. Justin Cooper (USA), Yamaha

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

7. Jordon Smith (USA), Kawasaki

8. Chris Blose (USA), GASGAS

9. Nate Trasher (USA), Yamaha

10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

11. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

...

17. Dominique Thury (D), Yamaha

18. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

Korrigierter Westküsten Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Hunter Lawrence, 84

1. Cameron McAdoo , 83, (-1)

3. Justin Cooper, 82, (-2)

4. Garrett Marchbanks, 76, (-8)

5. Jalek Swoll, 74, (-10)

6. Seth Hammaker, 67, (-17)

...

28. Dominique Thury, 6, (-78)

Korrigiertes Ergebnis SX-WM Arlington-2:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki

3. Ken Roczen (D), Honda

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

9. Martin Davalos (USA), KTM

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Justin Bogle (USA), KTM

13. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

14. Vince Friese (USA), Honda

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

16. Max Anstie (GBR), Suzuki

17. Broc Tickle (USA), Honda

18. Cade Clason (USA), Kawasaki

19. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

20. Justin Starling (USA), KTM

...

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

DNS: Broc Tickle (USA), Honda

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Korrigierter WM-Stand nach Runde 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 249

2. Ken Roczen (D), Honda, 237, (-12)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 213, (-36)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 195 (-54)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 169, (-80)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 162, (-87)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 153, (-95)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 137, (-112)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 135, (-114)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-126)