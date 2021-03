Dominique Thury (Yamaha): Der Knoten ist geplatzt

Mit seinem Finaleinzug sicherte sich Dominique Thury (Yamaha) seine ersten 6 Punkte im US-Supercross. Er ist mit Ken Roczen damit der einzige deutsche Supercrosspilot, der im US-Supercross die Punkteränge erreichte.

Vor dieser Leistung kann man sich nur verneigen! Dominique Thury wagte den Schritt in die USA. Er stellte sich dem Wettbewerb gegen die besten Supercrossfahrer in der härtesten Liga der Welt. Nun holte er im vierten Anlauf seine ersten 6 Punkte.

Drei Wettbewerbe hat es gebraucht, dass der Deutsche auch im Rennen mit den harten Bandagen zurecht kam. Dreimal hatte er den Finaleinzug knapp verpasst, aber seine Rundenzeiten zeigten immer wieder, dass er durchaus den Speed für die Endrunde hatte. Es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit und des nötigen Quäntchen Glücks, Glück, das ihm gerade in den letzten Rennen verwehrt blieb.

Gestern, im vierten Anlauf, dem Rennen von Arlington-2, hat es schließlich erstmals zum Finaleinzug gereicht. Dominique Thury konnte sich die ersten 6 Punkte gutschreiben lassen. Außer Ken Roczen war es bis zum heutigen Tage keinem deutschen Supercrossfahrer gelungen, Punkte in einem US-Finale zu holen.

Thury hat keines der großen Werke hinter sich. Er hat keinen Manager, keine PR-Agentur und keinen Marketing-Agenten. Er ist weitgehend auf sich selbst gestellt. Gerade deshalb ist er auf Unterstützer und Sponsoren angewiesen. Namentlich die Weber-Werke aus Herleshausen unterstützten sein Abenteuer von Anfang an und haben damit einen Markenbotschafter in den USA, den die Amerikaner spätestens jetzt als 'extremly friendly German' kennenlernen. So äußerte sich Supercross-Legende und Co-Kommentator Jeremy McGrath über den Deutschen.

Diese 6 Punkte sind ein hoffnungsvoller Anfang. Der Knoten ist geplatzt. Thury hat mit Mut, Fleiß und Engagement gezeigt, was man aus eigener Kraft schaffen kann.

Dazu kommt: Die Westküstenmeisterschaft 2021 ist extrem stark besetzt. In vier Rennen dieser Saison gab es vier unterschiedliche Sieger. Seth Hammaker, der letzte Woche noch gewann, wurde dieses Woche im selben Stadion Elfter. Thurys Rundenzeiten waren gestern im Schnitt nur eine Sekunde langsamer als die von Hammaker. Die durchschnittliche Rundenzeit von Sieger Hunter Lawrence betrug im Finale 54,3 Sekunden. Thurys durchschnittliche Rundenzeit lag bei 56,8 Sekunden. Zur Spitze fehlten ihm also durchschnittlich 2,5 Sekunden pro Runde.

Thury lag bis zur letzten Runde auf Rang 16 und wurde erst kurz vor Schluss von Enzo Lopes (Honda) abgefangen. Er lag am Ende noch in der gleichen Runde wie Sieger Hunter Lawrence und kam vor dem Franzosen Cedric Soubeyras ins Ziel, der schon jahrelange US-Erfahrung hat.

Deutschland kann sich glücklich schätzen, mit Dominique Thury einen weiteren Fahrer in den US-Stadien zu haben. Bereits am kommenden Samstag geht es in Arlington in die 5. Runde der US-Westküstenmeisterschaft und wir drücken dem Deutschen weiterhin die Daumen!

Ergebnis SX West Arlington-2:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

3. Kyle Peters (USA), Honda

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

5. Justin Cooper (USA), Yamaha

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

7. Jordon Smith (USA), Kawasaki

8. Chris Blose (USA), GASGAS

9. Nate Trasher (USA), Yamaha

10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

11. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

...

17. Dominique Thury (D), Yamaha

18. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

Korrigierter Westküsten Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Hunter Lawrence, 84

2. Cameron McAdoo , 83, (-1)

3. Justin Cooper, 82, (-2)

4. Garrett Marchbanks, 76, (-8)

...

28. Dominique Thury, 6, (-78)