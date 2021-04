Justin Cooper (Yamaha) siegt nach Neustart

Das Finale von Atlanta-2 musste nach einem spektakulären Crash von Cameron McAdoo (Kawasaki) abgebrochen werden. McAdoo kämpfte nach dem Neustart in der Spitzengruppe und erreichte das Podium.

7. Lauf zur US-Lites-Westküstenmeisterschaft im Infield des 'Atlanta Motor Speedway': Das Finale musste nach einem spektakulären Crash von Meisterschaftsaspirant Cameron McAdoo mit roter Flagge abgebrochen werden. Justin Cooper (Yamaha) ging nach dem Neustart in Führung und siegte mit einer überzeugenden Leistung. McAdoo wurde von der 'Medical Crew' durchgecheckt und für den Neustart freigegeben.

Cameron McAdoo, der diesen heftigen Crash überstand, startete nach dem Neustart in der Spitzengruppe und schaffte es tatsächlich noch aufs Podium - humpelnd und angeschlagen. TV-Co-Moderator Ricky Carmichael kommentierte: «So etwas habe ich noch nicht gesehen. Der Junge hatte einen solch schweren Unfall, wird durch die Luft katapultiert und kann danach ein solches Rennen zeigen - unglaublich!»

In der Endphase des Rennens holte Hunter Lawrence auf, konnte aber Cooper nicht mehr ernsthaft gefährden. Cooper konnte seine Meisterschaftsführung auf 9 Punkte vor McAdoo ausbauen.

Der deutsche 'Club MX Yamaha'-Pilot Dominique Thury verfehlte diesmal wieder knapp die Qualifikation ins Finale. Im Zeittraining haderte er noch mit der Strecke und erreichte mit Rang 25 aber 7 Sekunden Rückstand das Abendprogramm. Mit Rang 13 im Vorlauf, musste Thury ins Last Chance Qualifying, wo er auf P10 nicht gut startete, sich aber mit einer kämpferisch starken Leistung nach vorn arbeitete und den Einzug ins Finale auf Rang 5 nur knapp verfehlte.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Atlanta-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Nate Trasher gewinnt den 'holeshot', Justin Cooper geht in der ersten Rhythmussektion in Führung.



Noch 14 Min:

Cooper führt vor Trasher, Marchbanks, Lawrence, McAdoo, Brown und Blose.



Noch 12 Min:

Rennabbruch nach Horrorcrash! McAdoo springt in einer Rhythmussektion zu weit und verliert die Kontrolle über sein Bike. Er schlägt mit dem Vorderrad in die Auffahrt des folgenden Brückensprungs ein. Dabei gerät sein rechtes Bein zwischen Vorderrad und Gabel. McAdoo wird spektakulär in die Höhe katapultiert und landet auf dem Table. Das Rennen wird mit roter Flagge abgebrochen.



Neustart:

McAdoo kann ohne Starnummernschild zum Neustart antreten. Mcadoo startet an der Spitze, wird aber etwas abgedrängt. Cooper führt vor Trasher, Marchbanks und McAdoo.



Noch 12 Min:

Marchbanks wehrt auf P3 den Angriff von McAdoo ab.



Noch 11 Min:

McAdoo geht in der Sandsektion an Marchbanks vorbei auf P3.



Noch 10 Min:

Trasher (P2) wehrt den Angriff von McAdoo im sand ab.



Noch 9 Min:

McAdoo geht in den Whoops an Trasher vorbei auf Rang 2.



Noch 8 Min:

McAdoo hat einen Rückstand von 4,5 Sekunden auf Leader Cooper.



Noch 6 Min:

Leader Cooper kann seinen Vorsprung auf 6,3 Sekunden ausbauen.



Noch 4 Min:

Lawrence geht an Marchbanks vorbei auf Rang 4.



Noch 3 Min:

Cooper führt mit 7,7 Sekunden Vorsprung vor McAdoo, Trasher, Lawrence und Marchbanks.



Noch 1 Min:

Lawrence geht in der Sandsektion an Trasher vorbei auf Rang 3. Lawrence hat McAdoo in Sichtweite.



Noch 2 Runden:

Lawrence geht in der Rechtskehre nach der Sandsektion an McAdoo vorbei auf P2.



Letzte Runde:

Cameron McAdoo kann den Angriff von Nate Trasher abwehren. Cooper gewinnt vor Lawrence und McAdoo.

Ergebnis SX West Atlanta-2:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Nate Trasher (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

7. Coty Schock (USA), Honda

8. Pierce Brown (USA), GASGAS

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

11. Kyle Peters (USA), Honda

12. Jace Owen (USA), Yamaha

...

19. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 9:



1. Justin Cooper, 157

2. Cameron McAdoo , 148, (-9)

3. Hunter Lawrence, 141, (-16)

4. Seth Hammaker, 121, (-36)

5. Jalek Swoll, 121, (-36)



6. Garrett Marchbanks, 120, (-37)